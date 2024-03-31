Самолет из Минска в Стамбул летел на 2 часа дольше обычного. В чем причина?

Опубликовано: 31.03.2024 12:27 , Обновлено: 31.03.2024

Самолет турецкой авиакомпании Southwind Airlines, который вылетел из Минска около 15:55 30 марта, изменил обычный маршрут до Стамбула. По итогу полет занял больше пяти с половиной часов вместо трех, как раньше. Это следует из сведений портала Flightradar.

В Стамбуле самолет рейса 2S624 приземлился в 21:40 (время в Стамбуле совпадает с минским). Обычно маршрут данного рейса проходит через воздушное пространство стран Европейского союза (ЕС), однако из-за введенного запрета для Southwind Airlines летать через ЕС несколько рейсов компания отменила или отложила, в том числе и этот.

30 марта самолет должен был вылететь из Минска в 12:05, однако рейс отложили до 15:55. Лайнер до Стамбула добирался измененным маршрутом - через Россию, Казахстан и Грузию. Стандартный же маршрут проходит через Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, обратил внимание портал Sputnik.

Скриншот: flightradar24.com

Ранее Telegraf.news сообщал, что из-за отмененного 30 марта рейса Southwind Airlines из Стамбула больше 40 белорусов не смогли вовремя вернуться домой. По информации турецкого авиаперевозчика, туристы вылетят в Беларусь 31 марта в 20 часов.

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Напомним, Евросоюз запретил Southwind Airlines использовать для полетов воздушное пространство стран ЕС. Причина - «связи» компании с Россией.

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