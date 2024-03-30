Евросоюз запретил полеты авиакомпании, которая наладила скоростные рейсы из Беларуси

Опубликовано: 30.03.2024 09:36 , Обновлено: 30.03.2024

Европейский союз запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines летать через Европу, сообщило издание Turizm Guncel. В декабре 2023 года перевозчик запустил прямые рейсы из Стамбула в Минск и обратно через страны ЕС.

По информации Turizm Guncel, Брюссель в четверг 28 марта объявил своим членам, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) “запретили взлетать, летать и приземляться” в Европе в соответствии с регламентом, который регулирует санкции, связанные с началом войны России в Украине.

“Было заявлено, что данный запрет будет введен в действие немедленно”, — сообщило турецкое издание.

Причиной там назвали “связи” компании с Россией.

Известно, что 25 марта 2024 года Финское агентство транспорта и коммуникаций запретило Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию. По данным агентства, Southwind Airlines “фактически является российской авиакомпанией, пытающейся обойти санкции Европейского союза против России, введенные в ответ на военную агрессию России против Украины”.

Авиакомпания Southwind Airlines официально основали в апреле 2022 года, она базируется в турецкой Анталии, чтобы “привлечь в Турцию больше российских туристов”. По данным Simple Flying, этому поспособствовал российский туроператор Pegas Touristik. Первый коммерческий рейс был выполнен в Пермь 12 августа 2022 года.

Скоростные рейсы из Беларуси

Напомним, в конце декабря 2023 года Southwind Airlines запустила прямые рейсы из Стамбула в Минск. Турецкий авиаперевозчик сообщил, что основным преимуществом станет меньшее время в пути.

Southwind Airlines мог использовать более короткий маршрут через страны Евросоюза, благодаря чему продолжительность перелета составляла около 3 часа. «Белавиа» же вынуждена летать из Минска в Стамбул через территорию России, Азербайджана и Грузии, из-за чего время в пути превышает 5 часов.

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