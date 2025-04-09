Турция решила избавиться от имиджа "страны, в которой отдыхать дешево". Что будет с ценами на путевки?

Опубликовано: 09.04.2025 18:05 , Обновлено: 09.04.2025

Посол Турции в Беларуси Гючлю Джем Ышик заявил, что его государство решило избавиться от имиджа "страны, в которой отдыхать дешево". При этом, по словам дипломатического представителя, возможности "отдохнуть недорого" для белорусов все еще есть.

“Некоторый рост [цен на отдых] мог произойти, но тут еще параллельно нужно понимать, что ведется работа, чтобы Турцию избавить от имиджа страны, в которой отдыхать дешево. Планируется перевести ее в ранг тех стран, где качественный и достойный отдых”, - рассказал дипломат в кулуарах III Белорусско-российского туристического конгресса в Минске, [link href=“https://sputnik.by/20250409/posol-turtsii-v-belarusi-poyasnil-pochemu-podorozhal-otdykh-1095263972.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство Sputnik.

По словам Гючлю Джем Ышика, спрос среди белорусов на отдых в Турции растет в этом году. Но, продолжил диппредставитель, “возможности, чтобы отдохнуть недорого, за разумные деньги, по-прежнему имеются”.

Он также утверждал, что у белорусов “высокий интерес” не только к пляжному отдыху в Турции. “Это зимний, культурный, пешеходный, религиозный, деловой, событийный, спортивный, оздоровительный, гастрономический и другие виды туризма”, - перечислил Гючлю Джем Ышик.

Лимонная лихорадка отменяется. Запрет Турции на экспорт цитрусов не продержался и дня

Еще он поделился некоторыми цифрами. Со слов посла, доходы Турции от туристической отрасли в 2024-м составили $62 млрд, а страну посетило 62 млн туристов (из них белорусов - около 335 тыс.).

Ранее Telegraf.news писал, что система “все включено”, такая популярная в отелях Турции и Египта, вовсе не является стопроцентным гарантом того, что турист получит отличное качество услуг и беззаботный отдых на курорте. Не гарантирует это даже наличие у выбранного туристом пятизвездочного отеля. Почему это так и на что именно стоит обращать внимание туристам, планирующим свой отдых по системе all inclusive, рассказал владелец польского туристического агентства Яцек Керученко.

«Ждите проблем» — Турагент рассказал, почему даже 5-звездочный отель в Турции не гарантирует качество