"Ждите проблем" - Турагент рассказал, почему даже 5-звездочный отель в Турции не гарантирует качество

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Опубликовано: 05.04.2025 09:51 , Обновлено: 05.04.2025

Система "всё включено", такая популярная в отелях Турции и Египта, вовсе не является стопроцентным гарантом того, что турист получит отличное качество услуг и беззаботный отдых на курорте. Не гарантирует это даже наличие у выбранного вами отеля 5 звёзд. Почему это так и на что именно стоит обращать внимание туристам, планирующим свой отдых по системе "всё включено", рассказал владелец польского туристического агентства Яцек Керученко.

Система “всё включено” (all-inclusive), которая действует на многих турецких и египетских курортах не первый год, является излюбленным вариантом летнего отпуска в том числе и у многих белорусов. Это легко объяснить приятным сочетанием стоимости отдыха в этом популярном направлении и тем уровнем услуг, который, как предполагается, получит турист за не самую высокую цену. С ней туристу не приходится продумывать дополнительные траты на еду и базовые развлечения. И хотя цены регулярно растут и там, Турция и Египет по-прежнему остаются одними из самых дешевых направлений заграничного отдыха для белорусов. Впрочем, его выбирают и более обеспеченные туристы, поскольку местный выбор СПА-услуг может гарантировать отдых на самом высоком уровне.

Однако так происходит далеко не всегда и отдых по системе “всё включено” в Турции может обернуться настоящей драмой, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza владелец турагентства Яцек Керученко в польском Лодзи. По его словам, туристы всегда “хотят получить максимальное качество по максимально низкой цене”, но далеко не всегда есть прямая связь между заветной пометкой all-inclusive в выбранном вами отелем и качеством предлагаемых им туруслуг.

Так, Керученко предостерёг туристов от бронирования трехзвездочных отелей в таких странах, как Турция, Египет, Тунис. Дело в том, что там градация отелей и принцип присвоения заветных звёзд, которые должны соответствовать определённому спектру и уровню предоставляемых услугу, несколько отличается от европейских.

“Мы категоризируем отели совершенно по-другому. Если вы выбираете трёхзвездочный отель в Турции - автоматически ждите проблем”, — заявил руководитель турфирмы.

По его словам, его компания всегда рекомендует туристам выбирать четырёх- или пятизвёздочные отели для размещения, причём только те, которые он проверил лично, либо те, которые в прошлом рекомендовали его клиенты, побывавшие там.

“В отелях более низкой категории стандарт, безусловно, ниже”, – заявил Керученко.

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Почему 5 звёзд - не гарант качества и как проверить выбранный отель?

Однако многие с ним точно не согласятся, ведь всё зависит в первую очередь о запроса конкретного туриста. Более того, специалисты признают, что звезды отелям в полярных у туристов странах чаще всего присуждаются не столько за качество услуг, сколько за их количество и богатый выбор. Вот почему порой даже пятизвёздочные отели могут оказаться не самым лучшим вариантом.

Тем не менее, турагенты предупреждают, что в таких странах, как Турция, Египет или Тунис следует быть осторожными с отелями с меньшим количеством звёзд. Если вы планируете забронировать один из них, следует в обязательном порядке проверить рейтинги, оценки и живые отзывы, оставленные лично туристами на различных платформах, таких как сайты туристических агентств, популярные сервисы бронирования жилья или в том же Google. Это правило применимо к любому классу объектов.

Турагенты также рекомендуют потратить немного своего времени и прочитать комментарии. Может оказаться, что общий рейтинг заведения был снижен, например, за отсутствие полотенец у бассейна и на пляже, малое количество бассейнов или по другим субъективным причинам, которые лично для час окажутся несущественными. Ведь если вы предпочитаете отдых на пляже и у вас есть собственное полотенце, эти моменты, вероятнее всего, для вас не станут проблемой и вообще никак не повлияют на качество вашего отдыха.

Между тем, отдых “а-ля Турция” с роскошными СПА и бассейнами белорусам доступны и внутри страны. Журналисты Telegraf.news выяснили, где можно устроить себе релакс в стиле лакшери и сколько это стоит.

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