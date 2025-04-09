Лимонная лихорадка отменяется. Запрет Турции на экспорт цитрусов не продержался и дня

Опубликовано: 09.04.2025 09:51 , Обновлено: 09.04.2025

Турция сняла временный запрет на вывоз лимонов за границу всего через день после его введения. Об отмене ограничений 8 апреля объявил лично министр торговли Омер Болат, инициировавший встречу с производителями и экспортерами этого вида цитрусов, так что белорусам, обеспокоенным новостями о скором подорожании, можно отменять лихорадочные походы по магазинам в поисках пока ещё дешёвых турецких лимонов.

“Временное ограничение на экспорт лимонов снято, и в предстоящий период будет внимательно отслеживаться динамика цен на внутреннем рынке”, - процитировало заявление Болата в соцсети Х турецкое издание Anadolu.

По словам министра, накануне в ведомстве состоялась встреча с производителями лимонов из разных регионов Турции, в том числе, тех, что больше всего пострадали от недавних аномальных холодов и заморозков. На встрече присутствовали заместители министра торговли, сельского и лесного хозяйства, депутаты от правящей партии и главы турецких провинций, руководители торговых и сельскохозяйственных палат из Мерсина, Аданы и Антальи, а также Эрдемли, Силифке, Тарсуса, Финике и Козана, а также сами фермеры и экспортеры лимонов.

Участники встречи обсудили вопросы обеспечения безопасности поставок лимонов как на внутренний рынок, так и за рубеж, а также конкретные шаги, которые турецким властям необходимо предпринять для обеспечения ценового баланса спроса и предложения. Была разработана дорожная карта на предстоящий период - до получения нового урожая цитрусов.

“В ходе встречи мы договорились, что спекулятивная деятельность не будет разрешена до нового урожая, чтобы обеспечить доступ нашего народа к лимонной продукции по разумным ценам и гарантировать ценовую стабильность. В этой связи временное ограничение на экспорт лимонов было снято, а динамика цен на внутреннем рынке будет тщательно отслеживаться, а проверки будут продолжены в предстоящий период”, - заявил по итогам встречи Болат.

При этом он пообещал, что турецкое правительство будет “защищать и поддерживать” местных фермеров, производителей, экспортеров, торговцев и потребителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что именно такой защитой и поддержкой местного рынка Министерство торговли Турции ранее аргументировало введение временного запрета на экспорт лимонов. Оно могло коснуться и Беларуси, поскольку Турция для нашей страны является главным поставщиком этого вида цитрусов. Хотя дефицита лимонов розничные сети Беларуси в случае запрета на импорт турецких фруктов не прогнозировали, они допустили повышения цены из-за более дорогих поставок из альтернативных источников.

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