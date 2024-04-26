Туман, грозы и заморозки до -3°С. МЧС объявило оранжевый уровень опасности на 27 апреля в одном регионе Беларуси

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Опубликовано: 26.04.2024 16:12 , Обновлено: 26.04.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило на субботу, 27 апреля, оранжевый уровень опасности в Витебской области. По данным Белгидрометцентра, потенциально опасные метеоявления в ближайшие 24 часа могут наблюдаться ещё в трёх белорусских регионах. Узнали, кого в выходные ждут грозы, кому остерегаться туманов, а где ждать заморозков до -3°С.

Из-за потенциально опасных заморозков до -3°С синоптики объявили штормовое предупреждение по Витебской области. В МЧС предупредили жителей региона о возможном повреждении и гибели посевов и высаженных на дачных участках растений, рекомендовав укрыть их плёнкой или спанбондом.

Инфографика МЧС Беларуси

Впрочем, по данным Белгидромета, столь же низкая температура может наблюдать ночью местами и по Минской области. Кроме того, заморозки - до -2°С - в ближайшую ночь также могут накрыть Могилёвскую, Гомельскую и Гродненскую области.

Помимо этого синоптики предупредили и о других “потенциально опасных” метеоявлениях:

в Витебской, Минской и Гомельской области - сильные туманы,

в Могилёвской области - сильные туманы и грозы.

Предупреждения о потенциально опасных метеоявлениях от Белгидромета

По данным телеграм-канала о погоде Nadvorie, вплоть до 2 мая территория Беларуси, предположительно, будет оставаться “под защитой антициклона “В”, что потенциально обещает белорусам солнечную погоду без существенных осадков за счёт “умеренно тёплой воздушной массы”.

“Можно предположить, что в последние дни апреля и начале мая преобладающие температуры будут в пределах +15..+20° днём и +6..+9° ночью. Минимум +1..+4° ожидается завтра к утру по северу страны, максимум тепла придется на 1 и 2 мая — до +25° по юго-западу Беларуси”, - рассказали авторы телеграм-канала.

Ранее Telegraf.news сообщил, что синоптики спрогнозировали на ближайшие выходные приход теплого фронта южного циклона “Н” в Беларусь.

Синоптики пообещали белорусам на выходных от -1°C до +22°С. Когда прекратятся дожди и придет южный циклон?