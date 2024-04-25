Синоптики пообещали белорусам на выходных от -1°C до +22°С. Когда прекратятся дожди и придет южный циклон?

Опубликовано: 25.04.2024 14:35 , Обновлено: 25.04.2024

Белгидромет поделился прогнозом погоды на 26 апреля и предстоящие выходные, 27 и 28 апреля. Яркого солнца не пообещали, но зато будет потепление, хоть и в сопровождении дождей до воскресенья. Специалисты Telegram-канала Nadvorie рассказали о приходе "теплого фронта очередного южного циклона".

В Telegram-канале Nadvorie спрогнозировали “весьма интенсивные дожди” утром 26 апреля в Гомельской и Могилевской областях. “В Гомельской области они начнутся уже сегодня [25 апреля] в семь - восемь часов вечера”, - написали в источнике.

Скриншот: Windy.com

Там также сообщили, что “территория Беларуси окажется в зоне теплого фронта очередного южного циклона Н2”. В Минске же и западнее его, по информации Telegram-канала Nadvorie, “особенных осадков не ожидают”.

По данным Белгидромета, 26 апреля в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. По восточной части страны пройдут дожди, а ночью по юго-востоку - сильные дожди. А днем в отдельных районах прогремят грозы. Утром и ночью - местами туман.

Белгидромет также спрогнозировал неустойчивый слабый ветер в ночное время, днем - от слабого до умеренного. Ночью столбик термометра поднимется по юго-востоку до +11°С, однако местами по западу ожидаются заморозки до -1°С. Температура воздуха днем составит от +9 до +15°С, а в восточных районах - до +19°С. В целом же погоду по восточной части Беларуси в этот день будут определять атмосферные фронты.

А 27 апреля на погодные условия по северо-востоку страны окажет влияние малоактивный фронтальный раздел. Синоптики спрогнозировали переменную облачность, кратковременные дожди в северо-восточной части Беларуси ночью, а также слабый туман в ночные часы и утром.

Температура воздуха ночью в субботу составит от +1 до +7°С, местами заморозки до -2°С, а вот днем воздух прогреется до +19°С.

По прогнозу Белгидромета, 28 апреля погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, которая идет с юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как и в предыдущие дни, ночью и утром в отдельных районах, по прогнозу синоптиков, слабый туман. Ветер же будет умеренный.

Как рассказали в Белгидромете, ночью температура воздуха составит от +2 до +8°С, днем - от +15 до +22°С.

А совсем недавно белорусы делились фото и видео заснеженных автомобильных трасс и засыпанных снегом фруктовых садов, которые уже успели зацвести. «Легла спать весной, проснулась зимой», — отметила в TikTok жительница Лиды.

«С Новым годом!» — Белорусы поделились видео заснеженных трасс и садов в конце апреля