Опубликовано: 14.01.2025 15:20 , Обновлено: 14.01.2025

В Беларуси продлили оранжевый уровень опасности из-за «неблагоприятных гидрометеорологических явлений». По данным Белгидромета, ночью 15 января во многих районах страны, включая Минск, ожидается гололёд, а на дорогах сохранится гололедица.

Как сообщил тг-канал о погоде в Беларуси «Метеовайб», преимущественно по северным и центральным районам республики возможны небольшие ледяные дожди и слабые гололёды. «Тротуары местами скользкие, будьте осторожны», — отметили ведущие канала.

МЧС Беларуси призвало граждан передвигаться по улице осторожно и по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Ранее журналист Telegraf.news писал,что МЧС опубликовало в TikTok ролик с «мамонтенком», который оказался на льдине посреди реки в городе. Впрочем, комментаторов интересовало не столько напоминание ведомства об опасности выхода на лед зимой, сколько само видео.

«Где такое в Беларуси?» — МЧС показало видео «мамонтенка» на льду. У белорусов возникли вопросы