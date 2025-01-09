"Где такое в Беларуси?" - МЧС показало видео "мамонтенка" на льду. У белорусов возникли вопросы

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Опубликовано: 09.01.2025 09:24 , Обновлено: 09.01.2025

МЧС опубликовало в TikTok ролик с "мамонтенком", который оказался на льдине посреди реки в городе. Впрочем, комментаторов интересовало не столько напоминание ведомства об опасности выхода на лед зимой, сколько само видео.

На нем мужчина в неизвестном городе ходит по льдине, пытаясь, видимо, понять, как ему спастись. Ролик сопровождает “Песенка Мамонтенка”.

“Это где такое в РБ?” - спросил комментатор, имея в виду то, что такой локации в Беларуси нет.

“Шутки понятны! Не понятно одно: спасли?” - спросила комментаторша.

Кого-то интересовало, как мужчина оказался на этой льдине. Кто-то предположил, что событие случилось на реке Амур в России: “Напротив китайский город Хэйхэ, а снимают с Благовещенска. Был там, очень похоже”.

Впрочем, еще одна комментаторша юмор белорусского МЧС не оценила: “Даже не смешно. Человек попал в беду, даже по своей глупости, но в беду”.

“А если я мамонтенок?” - с надеждой спросил еще один комментатор.

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Напомним, согласно действующему постановлению Совета министров «Об охране жизни людей на водах», белорусам запрещается выходить на лед, пока его толщина не достигнет 7 см, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда. В этом же документе четко указано, что детям запрещается выход на лед без сопровождения совершеннолетних, а тем в свою очередь при выходе на лед (в том числе для рыбной ловли) обязательно нужно надеть спасательный жилет.

А представители ОСВОД и МЧС проверяют наличие спасательных жилетов у любителей зимней рыбалки во время сезонных рейдов.

Несмотря на то, что в Кодексе об административных нарушениях (КоАП) нет конкретных статей, предусматривающих наказание за несоблюдение вышеуказанных правил, вероятность получить штраф от сотрудников в ходе таких рейдов все же есть. Конечно, обычно беспечные рыбаки отделываются устным предупреждением, но особо упрямые, которые не прислушаются к законным требованиям инспекторов, могут поплатиться и деньгами, и даже свободой.

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В одном из областных центров Беларуси ввели официальный запрет на выход на лёд. А штрафы будут?