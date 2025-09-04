Три дня дождя? Белгидромет предсказал белорусам тёплую, но «неустойчивую» погоду

Опубликовано: 04.09.2025 20:46 , Обновлено: 08.09.2025

В эти выходные белорусы, скорее всего, ещё насладятся летним теплом, хотя погода может быть «неустойчивой». Возможны кратковременные дожди, грозы и туманы, предупредил Белгидромет. Кроме того, синоптики ответили, мёрзли ли белорусы в августе.

Накануне атмосферный фронт принёс с собой не только дожди, но и местами грозы. В погодных телеграм-каналах активно обсуждали прошедший на северо-западе страны «парад суперячеек», предупреждая о возможности града и шквалистого ветра.

Суперячейка — это особо мощное и долгоживущее грозовое облако с вращающимся потоком воздуха внутри. В отличие от обычной грозы, которая длится 20-30 минут, суперячейка может существовать часами и проходить десятки километров. Именно такие облака чаще всего несут с собой крупный град, сильные шквалы и даже могут стать причиной формирования смерчей.

Судя по всему, кратковременные дожди то там, то тут ждут белорусов и в ближайшие три дня.

По информации госметеослужбы, в пятницу, 5 сентября , по юго-западу страны объявлено предупреждение о неблагоприятном погодном явлении — днём воздух прогреется до +30..+31°С . При этом воздушные массы назвали «неустойчивыми». На большей части территории ночью, а днём местами, пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы с порывистым ветром, а ночью и утром — туман.

Фото: wxcharts.com

В субботу и воскресенье, 6-7 сентября , характер погоды не должен существенно измениться. По-прежнему будут «неустойчивые» воздушные массы, и местами по республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер при грозах будет порывистым. Температура воздуха днём в субботу составит от +21°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу, а в воскресенье будет чуть прохладнее — от +21°С до +28°С . Подоспеет малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с юго-востока Польши.

К слову, по данным синоптиков, август в Беларуси стал самым холодным за последние 15 лет . Средняя температура оказалась почти на градус ниже климатической нормы.

Хотя в последние дни месяца и была зафиксирована жара до +33,3°С, в третьей декаде ночи бывали по-осеннему холодными. Так, в Кличеве столбик термометра опускался до +2,1°С.

В последний день августа сразу 6 городов Беларуси побили температурные рекорды. Где было +33°C?

Кроме того, август был ещё и сухим — в среднем по стране выпало всего 58% от нормы осадков. Меньше всего дождей было в Брестской области, где выпало лишь 37% от месячной нормы.

Те немногие дожди, что случались, были в основном ливневыми. Например, 22 августа на метеостанции Брагин за сутки вылилось 51 мм осадков.