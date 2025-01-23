«Тот ещё квест» - Белорусы пожаловались на проблемы с заказом путёвок в летние лагеря

Опубликовано: 23.01.2025 13:20 , Обновлено: 23.01.2025

Белорусы пожаловались на проблемы с заказом путевок в детские летние лагеря. Несмотря на то, что на календаре ещё только январь, бронирование мест в некоторых из них уже началось, причём вызвало настоящий ажиотаж среди родителей. Тем, кто планировал приобрести путёвки на конкретные смены, пришлось для этого пройти настоящий "квест".

Так, в начале января началось бронирование путёвок в два оздоровительных лагеря SK Пространства социальных инвестиций - “Волна” и “Горизонт”, где будущим летом смогут отдохнуть дети от 6 до 17 лет. Смены в лагерях длятся по 16 дней и в общей сложности там смогут отдохнуть на летних каникулах порядка 7,5 тыс. ребят. Ориентировочные цены на путёвки в эти лагеря стартуют от 985 рублей . Однако, как рассказала читательница портала Onliner.by, купить путёвку не так-то просто.

Для удобства компания открыла онлайн-бронирование, но это не сильно спасло ситуацию. По словам женщины, в прошлом году путёвки “разобрали за считанные минуты”.

“Продавать их начали в 9 утра, в 9:30—9:45 ничего уже не было — и я не успела”, - посетовала она.

В этом году женщине повезло больше - спустя 40 минут борьбы с сайтом, который, по её словам, “постоянно зависал”, ей “раза с 25-го” удалось всё же оформить путёвку, правда, не на ту смену, которую они изначально выбрала. Решить проблему с техническим сбоем удалось лишь обратившись лично в офис компании.

“Мы уже третий год отправляем двоих детей в лагерь “Горизонт”. Да, в предыдущие годы мы направляли заявки через организацию мужа в назначенное число ровно в 9:00, но потом еще дополнительно звонили и уточняли, видят ли наше письмо. Тот еще был квест дозвониться в офис!” - поделился своим опытом другой читатель.

На похожие проблемы с онлайн-бронированием путёвок пожаловались читатели портала, пытавшиеся купить билеты в детский лагерь “Зубренок”. По словам одного из них, в первую же минуту после открытия брони сотрудники “Зубренка” получили порядка 400 заявлений.

Впрочем, нашлись в комментариях и те, кто не разделил ажиотажа родителей, которые пытаются заранее спланировать летний отдых своих детей. Так, один из читателей на форму рассказал, что в прошлом году в тот же “Горизонт” они купили путевку всего за неделю до начала смены.

“Без проблем, были места на разные направления допобучения”, - рассказал читатель.

Кто из детей имеет право отдохнуть бесплатно в Беларуси?

Кстати, с 1 января 2024 года абсолютно бесплатно в загородных оздоровительных лагерях Беларуси могут отдохнуть:

дети, проживающие (обучающиеся) на территории радиоактивного загрязнения;

дети родителей, которые погибли при выполнении воинского или служебного долга;

дети лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;

дети инвалидов войны.

Кроме того, в Беларуси предусмотрены льготы по оплате путёвок в загородные детские лагеря. Их могут получить работники бюджетных организаций и предприятий республиканской формы собственности. Перечень тех, кто может претендовать на льготы в Минске, например, в прошлом году существенно расширили.

В Мингорсовете расширили список белорусов, которые получат дотации на детские путёвки в лагеря

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году Генеральная прокуратура после серии проверок в детских летних лагерях выступила с инициативой ужесточения требований, которые предъявляются к юридическим лицам, занимающимся организацией детского отдыха и развлечений. В частности, ведомство предложило создать ещё один государственный реестр для таких организаций.

Генпрокуратура предложила создать в Беларуси реестр детских лагерей. Кто туда попадёт?