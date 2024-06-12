Генпрокуратура предложила создать в Беларуси реестр детских лагерей. Кто туда попадёт?

Опубликовано: 12.06.2024 08:22 , Обновлено: 12.06.2024

Генеральная прокуратура после серии проверок в детских летних лагерях выступила с инициативой ужесточения требований, которые предъявляются к юридическим лицам, занимающимся организацией детского отдыха и развлечений. В частности, ведомство предложило создать ещё один государственный реестр для таких организаций.

“Генеральная прокуратура инициировала рассмотрение вопроса о внесении изменений в законодательство в данной сфере, потребовала исключить функционирование стихийных лагерей этим летом” - рассказала старший прокурор управления Генпрокуратуры Екатерина Нагорная.

Предполагается, что в законодательстве расширят само понятие детских лагерей таким образом, чтобы под него не могли подстроиться те организации, которые занимаются организацией культурного досуга и, по сути, снимают с себя ответственность за воспитательно-оздоровительную часть летнего отдыха.

В Генпрокуратуре отметили, что ежегодно их проверяющие выявляют “десятки подобных “форм отдыха”, организаторы которых не обеспокоились созданием необходимых для проживания и питания детей условий, а также условий для своевременного оказания медицинской помощи детей.

“Прокуроры в ходе проверок устанавливают факты предоставления детей самим себе. В ряде случаев территория, на которой размещались подобные лагеря, вовсе не была приспособлена для нахождения там несовершеннолетних. Иногда допускалось их купание в водоемах в запрещенных для этого местах”, - объяснили в Генпрокуратуре необходимость ужесточения требований к организаторам летних лагерей.

Как пояснил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай, в специальный реестр предложили включать только те юридические лица, которые “создадут все условия для безопасного пребывания детей”, а также обеспечат строгое соблюдение противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что безопасность пребывания детей в оздоровительных учреждениях в преддверии летних каникул решили проконтролировать не только Генпрокуратура, Комитет госконтроля, но и Федерация профсоюзов Беларуси. Среди прочего ФПБ пообещала оценить состояние душевых, пищеблока, укомплектованность лекарствами.

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