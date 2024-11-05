"Тепло пошло" — Синоптики пообещали белорусам "спасителя" с температурой до +11°С. А где ждать -5°С?

Опубликовано: 05.11.2024 14:18 , Обновлено: 05.11.2024

Синоптики тематического канала о погоде Nadvorie сообщили, что со вторника, 5 ноября, в Беларусь "тепло пошло". При этом по состоянию на 10:00 в Витебске шёл снег, а чуть западнее — дождь. Что касается северо-востока Беларуси, то ему повезло больше всего: он оказался в зоне тёплого фронта. Между тем специалисты Telegram-канала "Метеовайб" заверили, что в ночь на 6 ноября "начнёт увеличиваться облачность", а температура — расти.

“…На горизонте появился наш спаситель — тёплый фронтальный раздел. Благодаря ему во второй половине ночи (6 ноября. — Прим. Ред.), начиная с северо-запада Республики, начнёт увеличиваться облачность, а температура — расти. Следующие ночи станут теплее, а морозы сохранятся лишь по юго-западу, где будет меньше облаков”, — отметили специалисты тематического канала “Метеовайб”.

Чего белорусам ждать в ближайшие дни?

По данным Белгидромета, в среду, 6 ноября, в Республике будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, возможен мокрый снег, днём без существенных осадков. В тёмное время суток в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололёд. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1..+7°С, а по юго-западу Беларуси опустится до 0..-5°С. Днём же в среднем по стране — +6..+11°С.

В праздничный четверг, 7 ноября, согласно предварительному прогнозу синоптиков, в стране будет преимущественно без осадков, лишь днём местами по северо-востоку Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможен слабый туман, а ночью и утром — гололёд. После заката столбик термометра опустится до отметки 0..+5°С, а по западу страны температура составит -1..-4°С. В светлое время суток ожидается +4..+10°С.

В пятницу, 8 ноября, по данным специалистов, в Республике будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман, а ночью и утром — гололёд. В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах 0..+5°С, а по западу и югу при прояснениях воздух охладится до -2°С. Днём же в целом по стране ожидается +4..+9°С, заверили в Белгидромете.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой. Судя по обновлённым данным, за аномально тёплой осенью-2024 придёт такая же аномально тёплая зима.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?