На первых выходных апреля синоптики пообещали белорусам "воздух с африканского континента" и гололедицу

Опубликовано: 04.04.2024 15:34 , Обновлено: 04.04.2024

На границе марта и апреля белорусов бросало то в жар, то в холод. Когда казалось, что пора доставать шорты и прятать зонтики, раз — и первые грозы. Гомельщину так вообще штормило в прямом смысле слова: непогода выворачивала деревья и опрокидывала киоски. Ждать ли нам повторения сценария? Синоптики утверждают, что нет. Во второй половине недели и на выходных в Беларуси ожидается тёплая погода с... гололедицей.

Синоптики Telegram-канала Nadvorie добавили, что через пару дней “в западную и центральную Европу вновь начнёт поступать воздух с африканского континента”.

По данным Белгидромета, в пятницу, 5 апреля, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, которые идут к нам с Запада. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны ожидаются осадки: дождь, а в некоторых местах и вовсе мокрый снег. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, поэтому автомобилистам и “самокатчикам” нужно быть особенно осторожными.

Температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться от -3..+3°С до +4..+8°С, а днём столбик термометра поднимется до +8..+13°С. В некоторых регионах Республики синоптики прогнозируют до +16°С.

В субботу, 6 апреля, небо также будет затянуто тучами. Однако местами жителей Беларуси всё-таки ждут прояснения. На большей части ожидаются дожди. Днём в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром, по данным синоптиков, возможен слабый туман. Ветер умеренный, а днём порывистый. Температура воздуха в тёмное время суток составит +2..+9°С, а днём воздух прогреется до +10..+17°С. Если вы живёте на юге Беларуси, там в субботу будет ещё теплее: до +18..+19°С.

В воскресенье, 7 апреля, Республика окажется в области повышенного атмосферного давления. Синоптики рассказали, что белорусов ждёт облачная погода с прояснениями. Осадков в этот день ждать не стоит. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха в тёмное время суток составит +2..+8°С, а днём столбик термометра поднимется до отметки +23°С по юго-западу Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что конец марта выдался жарким не только для белорусов, но и для всех европейцев. Синоптики назвали новые температурные рекорды, которые говорят о том, что это “самое аномальное тепловое событие”, которое когда-либо видела Европа. Похоже, история климата переписана заново.

По словам синоптиков, среднесуточная температура за март побила все мыслимые и немыслимые рекорды: приборы зафиксировали на 27,1°С выше, чем значение предыдущего национального европейского рекорда.

31 марта стал историческим днём для стран Балтии и Беларуси, когда национальные мартовские значения были побиты на 3-4°C:

27,1°C — Лельчицы, предыдущий рекорд — 23,1°C;

25,5°C — Друскининкай, Литва, предыдущий рекорд — 21,8°C;

22,8°C — Скулте, Латвия, предыдущий рекорд — 20,8°;

21,3°C — Валга, Эстония, предыдущий рекорд — 18,9°C.

«Самое аномальное тепловое событие Европы» — Температура в Беларуси побила рекорд. Сколько ещё погреемся?