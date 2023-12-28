Теперь точно. Белгидромет рассказал, какой будет погода в Беларуси на Новый год

Опубликовано: 28.12.2023 08:11 , Обновлено: 28.12.2023

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко сообщила, что Новый год в Беларуси состоится под влиянием неустойчивых воздушных масс.

«По предварительным прогнозам, 31 декабря (воскресенье) под влиянием атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс на большей части территории страны пройдет мокрый снег и дождь», — “обрадовала” представительница Белгидромета.

По словам начальницы службы метеопрогнозов, 1 января ситуация не сильно изменится, так как над Беларусью будут действовать атмосферные фронты с Западной Европы. При этом температура в Беларуси в Новогоднюю ночь будет колебаться от -2 до +5°C. А днём 1 января будет находится в пределах 0.. +6°С.

«Во многих районах республики пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах не исключены слабые туман и гололед, на дорогах местами ожидается гололедица», — спрогнозировали в Белгидромете, [link href=“https://sputnik.by/20231227/belgidromet-rasskazal-o-pogode-v-novogodnyuyu-noch-1082412434.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] российское агентство “Спутник”.

Лютые морозы на подходе?

Тем временем, эксперты тг-канала Nadvorie [link href=“https://t.me/nadvorie/12965” rel=“noopener” target=“_blank”] предупредили [/link], что примерно 3 января в Беларусь могут прийти настоящие лютые морозы. “Новый пересчет и опять в хвосте прогноза морозы за 20°. Я ж говорил, что холод просто так не сдастся”, - рассказал негосударственный синоптик.

А вы тоже ждёте снег зимой в Беларуси, как в этом видео?

[link href=“https://www.tiktok.com/@dasha_makeup_?refer=embed” target=“blank” title=“@dasha_makeup” rel=“noopener”] @dasha_makeup_ [/link] За что ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“минскпогода” target=“_blank” rel=“noopener”] #минскпогода [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“жизненно” target=“_blank” rel=“noopener”] #жизненно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80?refer=embed” title=“юмор” target=“_blank” rel=“noopener”] #юмор [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/31%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“31декабряпогода” target=“_blank” rel=“noopener”] #31декабряпогода [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7317184997864459013?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - Dasha Fedotova” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Dasha Fedotova [/link]

Ранее Телеграф сообщил, что белорусские синоптики предупредили, что с 25 по 31 декабря можно ждать штормовую погоду с сильным ветром и перепадами температуры от -5 (северо-восток Беларуси) до +9 (Брест и юго-запад). А штатный метеоролог гостелеканала ОНТ Дмитрий Рябов рассказал о температуре на Новый год. Где и когда ждать сильный ветер и как изменится погода прямо в новогоднюю ночь?

Какой будет погода на Новый год и неделю до него в Беларуси? Синоптики «порадовали» возможным штормом. А снег будет?