"Такого давно не видел" - Глава Минлесхоза возмутился "кошмаром" на предприятии Брестчины. Что шокировало?

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Опубликовано: 31.01.2025 13:07 , Обновлено: 31.01.2025

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик 31 января при посещении Брестского лесхоза возмутился "кошмаром" на этом предприятии, а также "экономикой и производством". В чем выразился "бардак", по видению министра, рассказали в Telegram-канале Минлесхоза.

“Это просто кошмар! Я такого бардака давно не видел. Ждали министра, генерального директора ГПЛХО - кругом паутина, мусор, грязь!” - [link href=“https://t.me/minleshoz/17362” target=“_blank” rel=“noopener”] раскритиковал [/link] Кулик.

Этот “бардак” он увидел в помещениях ремонтно-механической мастерской и в складских помещениях Брестского лесхоза и решил поговорить с коллективом о наведении порядка.

Фото: Минлесхоз Беларуси

Также министр возмутился “экономикой и провизодством” на этом предприятии. “По лесному хозяйству ничего не скажу, в целом, показатели хорошие, работаете неплохо. Но экономика и производство - никуда не годятся! Брестский лесхоз - единственный из учреждений Брестского ГПЛХО, где не выполнили годовой план по выручке в прошлом году”, - [link href=“https://t.me/minleshoz/17363” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждал [/link] Кулик, спросив при этом, почему “штормит” Брестский лесхоз.

По словам главы Минлесхоза, “лесфонд, техника, люди - все осталось, как и было”. “А плановые показатели по заготовкам выполнены на 86%, по экспорту лесопродукции - на 93%”, - привел цифры он.

Фото: Минлесхоз Беларуси

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Чтобы исправить ситуацию, Кулик предложил “отозвать с пенсии” двух бывших руководителей предприятий.

“Нужно отозвать с пенсии или Тыцика Александра Моисеевича, или Стельмаха Василия Степановича - бывшего генерального директора ГПЛХО или бывшего директора Брестского лесхоза! Чтобы они помогли молодому директору настроить процессы”, - [link href=“https://t.me/minleshoz/17372” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировал [/link] Кулика Telegram-канал Минлесхоза.

Фото: Минлесхоз Беларуси

По его информации, для выполнения “финансовых обязательств” ежемесячная выручка Брестского лесхоза должна быть не меньше 1,35 млн рублей, но пока к этом показателю не пришли. “Не могу понять, почему в Брестском лесхозе складывается такая ситуация. Все ресурсы есть”, - добавил министр лесного хозяйства.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Кулик посетил питомник Гомельского опытного лесхоза 9 октября, где потребовал выращивать тюльпаны в лесхозах каждой области страны. В его пресс-службе также рассказали, за какие зарплаты работников чиновник назвал руководство предприятия “молодцами”.

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