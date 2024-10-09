Глава Минлесхоза потребовал выращивать это в каждой области Беларуси. За какую зарплату похвалил гомельских лесников?

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Опубликовано: 09.10.2024 14:35 , Обновлено: 09.10.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик посетил питомник Гомельского опытного лесхоза 9 октября, где потребовал выращивать тюльпаны в лесхозах каждой области страны. В его пресс-службе также рассказали, за какие зарплаты работников чиновник назвал руководство предприятия "молодцами".

Как передали в Минлесхозе, глава ведомства поручил генеральным директорам государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО) определить в каждом регионе по два лесхоза, где будут выращивать тюльпаны.

“Для лесхозов это прибыль, которую можно получить во внесезонное время, тем самым повысить экономическую эффективность работы питомников”, - пояснил свою идею министр Кулик.

Фото: Минлесхоз Беларуси

В свою очередь гендиректор Гомельского ГПЛХО Игорь Дегтярик похвалился, что их тюльпаны пользуются спросом у гомельчан. А чтобы доказать их “качество”, заявил, что среди их клиентов есть помощник президента Беларуси — инспектор по Гомельской области.

А вот начальница питомника Нина Пешкун предупредила, что при выращивании тюльпанов необходимо производить работы, рассчитанные “буквально по часам”, заявив, что ухаживать за цветами нужно “больше, чем за детьми”.

Фото: Минлесхоз Беларуси

За какую зарплату “молодцы”?

В пресс-службе Минлехоза рассказали, что министр был очень доволен средними зарплатами в питомнике, похвалив руководство: “Чувствуется хозяйский подход! Молодцы, так держать!”. Они в питомнике, как передали в ведомстве, оказались на уровне 1,5 тыс. рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минлесхозе сообщили, что сайт торговой площадки по продаже деревянных домокомплектов для белорусов стали подделывать, и призвали обращаться для консультаций только на настоящий сайт.

«Нас подделывают» — Минлесхоз предупредил белорусов о фейковых сайтах по продаже домокомплектов

Также мы рассказывали, что министр Кулик во время рабочей поездки в Жлобинский лесхоз в июле зашел в местную бухгалтерию, чтобы поинтересоваться зарплатами одной категории работников. Как оказалось, они получают до 7,5 тыс. рублей. Посмотрели, какие еще вакансии и зарплаты предложил этот лесхоз.

«Какая зарплата?» — Глава Минлесхоза спросил про доходы на Жлобинском предприятии. Кто получает до 7,5 тыс. рублей?