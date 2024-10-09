Глава Минлесхоза потребовал выращивать это в каждой области Беларуси. За какую зарплату похвалил гомельских лесников?
Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик посетил питомник Гомельского опытного лесхоза 9 октября, где потребовал выращивать тюльпаны в лесхозах каждой области страны. В его пресс-службе также рассказали, за какие зарплаты работников чиновник назвал руководство предприятия "молодцами".
Как передали в Минлесхозе, глава ведомства поручил генеральным директорам государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО) определить в каждом регионе по два лесхоза, где будут выращивать тюльпаны.
“Для лесхозов это прибыль, которую можно получить во внесезонное время, тем самым повысить экономическую эффективность работы питомников”, - пояснил свою идею министр Кулик.
В свою очередь гендиректор Гомельского ГПЛХО Игорь Дегтярик похвалился, что их тюльпаны пользуются спросом у гомельчан. А чтобы доказать их “качество”, заявил, что среди их клиентов есть помощник президента Беларуси — инспектор по Гомельской области.
А вот начальница питомника Нина Пешкун предупредила, что при выращивании тюльпанов необходимо производить работы, рассчитанные “буквально по часам”, заявив, что ухаживать за цветами нужно “больше, чем за детьми”.
За какую зарплату “молодцы”?
В пресс-службе Минлехоза рассказали, что министр был очень доволен средними зарплатами в питомнике, похвалив руководство: “Чувствуется хозяйский подход! Молодцы, так держать!”. Они в питомнике, как передали в ведомстве, оказались на уровне 1,5 тыс. рублей.
Ранее Telegraf.news писал, что в Минлесхозе сообщили, что сайт торговой площадки по продаже деревянных домокомплектов для белорусов стали подделывать, и призвали обращаться для консультаций только на настоящий сайт.
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Также мы рассказывали, что министр Кулик во время рабочей поездки в Жлобинский лесхоз в июле зашел в местную бухгалтерию, чтобы поинтересоваться зарплатами одной категории работников. Как оказалось, они получают до 7,5 тыс. рублей. Посмотрели, какие еще вакансии и зарплаты предложил этот лесхоз.
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