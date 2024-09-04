"Таких построек не должно остаться" – Караник потребовал "активизировать работу" ЖКХ на Гродненщине

Опубликовано: 04.09.2024 11:57 , Обновлено: 04.09.2024

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник потребовал активизировать в регионе работу жилищно-коммунальных служб - с ветхими строениями, а также лесничеств - с аварийно-аварийными деревьям. Такую задачу ведомствам он озвучил 3 сентября на пресс-конференции, посвящённой вопросам ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений, обрушившихся на регион этим летом.

Караник потребовал от служб оперативно реагировать на нештатные природные явления и заявил, что разгул стихии этим летом показал, что ведомства должны “быстрее реагировать на подобные ситуации” и “восстанавливать приемлемый уровень жизни людей” в пострадавших населенных пунктах, сообщило госагентство БЕЛТА.

“Да, полное восстановление занимает более значительное время. Но организовать работу всех систем жизнеобеспечения мы должны в максимально короткие сроки”, - заявил Караник и потребовал “активизировать” работу с ветхими строениями.

Председатель Гродненского облисполкома потребовал от ЖКХ сделать всё, чтобы впредь не повторилась ситуация, когда ветхие постройки, не способные устоять перед шквалистым ветром, становятся дополнительным фактором опасности для людей.

“Мы видели, например, разлет старого шифера на достаточно большие расстояния. Таких построек в наших населенных пунктах не должно остаться,” - потребовал Караник.

В свою очередь лесничествам он поручил “убрать превентивно” все “явно опасные, аварийные деревья, вне зависимости от того, сколько им лет”, не только непосредственно в городах и деревнях, но и на просеках, по которым идут линии электропередач. Взамен спиленным деревьям Караник потребовал в обязательном порядке проводить “компенсационные посадки”.

На Гродненщине ветер снес крыши домов

Ранее Telegraf.news рассказал, что 22 августа в Кореличском районе Гродненской области ветер снес крыши и вырвал столетние деревья с корнем, а 20 августа в Гродненском районе после мощного ливня вода размыла дороги, обрушила мост и подтопила дома в нескольких деревнях.

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