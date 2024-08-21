"Страх Господний, что творится" — Под Гродно ливень "сотворил новое озеро с водопадом" и затопил деревню

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Опубликовано: 21.08.2024 12:28 , Обновлено: 21.08.2024

Во вторник вечером, 20 августа, на Гродненский район обрушился ливень. В полной мере удар стихии ощутили жители нескольких деревень: здесь "поплыли" более 30 дворов. Кроме того, вода размыла дороги, обрушила мост и подтопила дома. Многие их белорусов были вынуждены обратиться за помощью к знакомым, чтобы те дали им хотя бы переночевать.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что из-за обильных осадков в Гродненском районе подтопило 15 частных домов. На въезде в деревню Бараново размыло обочину автодороги, а возле Кунцевщины уровень воды в реке поднялся настолько, что был повреждён железобетонный автомобильный мост. Однако спасатели отметили, что “жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются объездные пути”. Там добавили, что сотрудники МЧС и ЖКХ уже провели “работы по откачке воды”.

“Сегодня будем подсчитывать ущерб. Вещи, техника — всё осталось внутри. Теперь сложно представить, в каком они состоянии», — рассказали местные жители. Другие напомнили: “А МЧС говорило!”

“Сочувствую, всем, кто пострадал от этой аномалии. Страх Господний, что же творится на свете? Или это искусственное воздействие? Другой версии у меня нет…”, — написала одна из белорусок в социальных сетях.

Ранее Telegraf.news писал, что учёные изучили данные со всей Земли за последние сто лет и нашли ответ на вопрос о том, почему в последние годы штормы стали чаще, а количество осадков значительно выросло. Также исследователи дали прогноз на ближайшие годы.

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