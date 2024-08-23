На Гродненщине ветер снес крыши домов

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Опубликовано: 23.08.2024 08:02 , Обновлено: 23.08.2024

В деревне Хлюпичи Кореличского района Гродненской области ветер снес крыши и вырвал столетние деревья с корнем. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Владимира Караника 22 августа и показали фото последствий стихии.

По информации официального телеграм-канала “Пул 4 Регион”, люди не пострадали. Однако остались без света (восстановить подачу электричества пообещали “в ближайшее время”).

Строители уже начали восстановительные работы. Караник пообещал, что жителям “подвезут все необходимые стройматериалы и шифер”.