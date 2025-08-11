На белорусских КПП скопилось более 4 тысяч автомобилей, ожидающих выезда в ЕС

Опубликовано: 11.08.2025 16:29 , Обновлено: 11.08.2025

ГПК рассказал об обстановке на границе Беларуси со странами Евросоюза. По их данным на 16:00 понедельника, выезда в ЕС суммарно ожидает почти 4000 автомобилей.

Самая сложная ситуация уже традиционно на польском направлении. Как сообщили в ГПК, в субботу очередь перед пунктом пропуска « Брест » достигла пикового значения в 2630 легковых авто . К 16:00 понедельника она немного сократилась, но, вероятнее всего, осталась «многосуточной» — 2500 легковых и 50 автобусов .

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Очереди из легковых автомобилей также фиксируются на границе с Литвой и Латвией. Перед пунктом пропуска « Каменный Лог » выезда ожидают 100 леговых авто , перед КПП « Бенякони » — 90 легковушек .

На границе с Латвией в пункте пропуска « Григоровщина » находится 21 легковой автомобиль .

Что касается грузового транспорта, то самым загруженным остается литовское направление. В пунктах пропуска « Каменный Лог » и « Бенякони » скопилось по 390 фур в каждом (суммарно 780). Въезда в Латвию через « Григоровщину » ожидают 495 большегрузов .

Наиболее свободной остается граница для фур, следующих в Польшу, — на переходе « Козловичи » фиксируется всего 10 грузовиков .

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