Светлое, темное, а может, фруктовое – какое пиво чаще покупают в Беларуси? «Аливария» составила карту по областям

Опубликовано: 30.01.2024 17:28 , Обновлено: 30.01.2024

К своему 160-летнему юбилею пивоваренная компания «Аливария» составила карту стилей пива и других напитков белорусов по каждой из областей. За основу взяли данные продаж своих продуктов.

В целом, по данным компании, белорусы предпочитают светлое пиво.

В Гродненской области потребители чаще всего выбирают лагеры: в 77,8% случаев, что на 3,9% больше, чем в среднем по стране.

Темные сорта у белорусов пользуются гораздо меньшей популярностью. В топе этого стиля – Витебская область : здесь эли и портеры выбирают на 20% чаще, чем в других регионах.

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Менее «градусным», по информации пивоваров, можно считать Могилевский регион . Подсчеты показали, что здесь чаще всего покупают безалкогольное пиво – в 4,5% случаев.

В последние годы повысилась популярность фруктового пива. И первой в этом категории оказалась Гомельская область : доля продаж здесь составляет 10,9%.

Звание «крафтового региона» присудили Минской области . Цифры продаж показали, что в центре Беларуси в 1,6 раза больше ценителей этого сорта, чем в других регионах.

Кроме пива, отследили и территориальную популярность кваса. Больше всего любителей этого безалкогольного напитка, как выяснили пивовары, – в Брестской и Могилевской областях. Правда, ненамного – лишь на 0,4 процента выше среднего уровня по стране.

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