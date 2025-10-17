Свадьба без колец? Юристы объяснили, откажут ли белорусам в регистрации в ЗАГСе

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Опубликовано: 17.10.2025 10:02 , Обновлено: 17.10.2025

Прежде чем отправиться в ЗАГС подавать заявление, как правило, молодые люди обзаводятся главным современным символом брака - обручальными кольцами. А можно ли обойтись без них и могут ли сотрудники ЗАГСа отказаться регистрировать брак без колец? В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома объяснили юридические нюансы.

Роспись без толпы приглашённых родственников и друзей, пышного свадебного платья невесты и пары белых голубей, выпускаемых у входа в ЗАГС молодожёнами в наши дни воспринимается как вариант нормы. Никого сейчас не удивит молодая пара, которая приходит в ЗАГС буквально в джинсах и кроссовках, лишь затем, чтобы формально узаконить свои отношения - поставить подписи в свидетельстве о браке наедине с сотрудником ЗАГСа, а семейное торжество оставить за стенами госучреждения.

Тем не менее, даже те, кто выбирает простую роспись, без торжественной церемонии бракосочетания, как правило, приходят в ЗАГС с парой обручальных колец. Эта традиция кажется незыблемым правилом и, кажется, является обязательным условием для заключения брака. Но так ли это?

Как объяснили гомельские юристы, с точки зрения законодательства обручальные кольца вовсе не являются обязательным атрибутом бракосочетания - их наличие не прописано ни в каких нормативных документах. Поэтому сотрудники ЗАГСа в Беларуси не имеют права отказать паре в регистрации на том лишь основании, что у них нет обручальных колец.

“Юридическую силу союзу придают взаимное согласие и запись в акте гражданского состояния, а не наличие или отсутствие колец”, - пояснили юристы.

[inf]Кстати, сама традиция носить обручальные кольца, по мнению историков, зародилась ещё в Древнем Египте - около 5000 лет назад. В цивилизации Древнего Рима обручальные кольца уже официально были признаны публичным символом помолвки и брака.

В новое время традиция обмениваться обручальными кольцами долгое время оставалась элементом церковного венчания. Когда после революции 1917 года венчание уступило место гражданскому браку, как единственному имеющему юридическую силу, традиция утратила свой обязательный характер, хотя большинство пар по-прежнему придерживаются этого обычая.[/inf]

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