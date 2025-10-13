От 165 рублей – Нацбанк предложил белорусам «фантазийные» бриллианты

Опубликовано: 13.10.2025 10:29 , Обновлено: 13.10.2025

Национальный банк Беларуси 13 октября сделал объявление о том, что в его кассы поступила новая партия аттестованных бриллиантов, в том числе "фантазийных" форм. Узнали, что это такое, и посмотрели цены на классические и "фантазийные" бриллианты.

Экономисты рассматривают бриллианты как один из видов долгосрочной инвестиции. Быстрого обогащения, в отличие от денежных вкладов, они не дают, поскольку цены на бриллианты, как правило, не скачут так же быстро и непредсказуемо, как на ту или иную валюту. Но этот же фактор играет инвесторам в плюс - бриллианты считаются надёжно защищёнными от инфляции, поскольку цены на них хоть и медленно, но стабильно растут. Доходность от такой инвестиции оценивается в 3–6% в год.

Самыми распространёнными бриллиантами являются камни классической круглой формы огранки с 57 гранями (в классификации Нацбанка Беларуси - Кр – 57). Именно такие мелкие камни (с массой до 0,29 карата включительно) - самые дешёвые в ассортименте белорусского Нацбанка. Цена на них стартует от 164,77 рубля .

Что же до бриллиантов тех самых “фантазийных” форм, то так специалисты называют любые другие формы огранки, отличающиеся от классической круглой. Это может быть как понятная форма овала, ромба, груши или сердца, так и загадочная форма “принцесса”, “маркиз” или “триллиант”.

В каталоге Нацбанка самым дешёвым бриллиантом “фантазийной” формы оказался мелкий камень в 0,26 карата в форме груши или овала - за 940,71 рубля .

А вот самые дорогие экземпляры аттестованных бриллиантов, предлагаемые Нацбанком, оказались всё же классической круглой формы - камни весом в 1,29 карта готовы отдать за 24 000,15 рубля , 18 283,98 рубля и 17 331,28 рубля. При одинаковой массе и форме эти три бриллианта отличаются по по цвету и чистоте.