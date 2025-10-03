Минфин Беларуси поднял цены на скупку драгметаллов

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Опубликовано: 03.10.2025 08:29 , Обновлено: 03.10.2025

Министрество финансов Беларуси скорректировало цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Посмотрели, на сколько подрастут цены на скупку золота, серебра и платины с 4 октября.

Новые цены на скупку драгметаллов у белорусов прописали в постановлении Минфина №94 от 24 сентября 2025 года, которое было официально опубликовано на Национальном правовом портале 3 октября. По обновлённым ценам скупать драгметаллы у физлиц начнут уже с завтрашнего дня.

Подросли цены на скупку металлов в изделиях и ломе, как всегда, стоимость зависит от пробы металла.

Так, грамм золота в 4 октября подорожает в среднем на 13% :

375 проба — 124,04 рубля (было 109,55 рубля);

500 проба — 165,39 рубля (было 146,06рубля );

585 проба — 193,51 рубля (было 170,89 рубля);

750 проба — 248,09 рубля (было 219,09 рубля);

900 проба — 297,70 рубля (было 262,91 рубля);

916 проба — 302,99 рубля (было 267,58 рубля);

950 проба — 314,24 рубля (было 277,51 рубля);

958 проба — 316,89 рубля (было 279,85 рубля).

На те же 13% в среднем подорожал и грамм серебра :

750 проба — 2,85 рубля (было 2,51 рубля);

800 проба — 3,04 рубля (было 2,68 рубля);

875 проба — 3,33 рубля (было 2,93 рубля);

916 проба — 3,48 рубля (было 3,07 рубля);

925 проба — 3,52 рубля (было 3,10 рубля);

960 проба — 3,65 рубля (было 3,22 рубля).

А вот платина 950 пробы подорожала меньше всего - всего на 2% — с 117,44 рубля до 119,78 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 октября белорусские банки начнут принимать иностранную валюту с загрязнениями, которые светятся в ультрафиолете. Об изменении единых требований к приёму иностранной валюты в обменниках на днях заявил заместитель председателя Правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.

Нацбанк назвал дату, когда белорусские банки начнут принимать «грязные» доллары