Минфин Беларуси поднял цены на скупку драгметаллов
Министрество финансов Беларуси скорректировало цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Посмотрели, на сколько подрастут цены на скупку золота, серебра и платины с 4 октября.
Новые цены на скупку драгметаллов у белорусов прописали в постановлении Минфина №94 от 24 сентября 2025 года, которое было официально опубликовано на Национальном правовом портале 3 октября. По обновлённым ценам скупать драгметаллы у физлиц начнут уже с завтрашнего дня.
Подросли цены на скупку металлов в изделиях и ломе, как всегда, стоимость зависит от пробы металла.
Так, грамм золота в 4 октября подорожает в среднем на 13% :
- 375 проба — 124,04 рубля (было 109,55 рубля);
- 500 проба — 165,39 рубля (было 146,06рубля );
- 585 проба — 193,51 рубля (было 170,89 рубля);
- 750 проба — 248,09 рубля (было 219,09 рубля);
- 900 проба — 297,70 рубля (было 262,91 рубля);
- 916 проба — 302,99 рубля (было 267,58 рубля);
- 950 проба — 314,24 рубля (было 277,51 рубля);
- 958 проба — 316,89 рубля (было 279,85 рубля).
На те же 13% в среднем подорожал и грамм серебра :
- 750 проба — 2,85 рубля (было 2,51 рубля);
- 800 проба — 3,04 рубля (было 2,68 рубля);
- 875 проба — 3,33 рубля (было 2,93 рубля);
- 916 проба — 3,48 рубля (было 3,07 рубля);
- 925 проба — 3,52 рубля (было 3,10 рубля);
- 960 проба — 3,65 рубля (было 3,22 рубля).
А вот платина 950 пробы подорожала меньше всего - всего на 2% — с 117,44 рубля до 119,78 рубля.
Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 октября белорусские банки начнут принимать иностранную валюту с загрязнениями, которые светятся в ультрафиолете. Об изменении единых требований к приёму иностранной валюты в обменниках на днях заявил заместитель председателя Правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.
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