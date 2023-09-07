"Сушь несусветная, но..." — Белорусы рассказали, где собрали много грибов, а где «7 из 10 червивые»

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Опубликовано: 07.09.2023 11:49 , Обновлено: 07.09.2023

Лето в Беларуси выдалось жарким, дождей было мало. Несмотря на это грибы в лесу, пусть и не в огромных количествах, но были (в основном – лисички). Жара спала, наступила осень, но за окном по-прежнему комфортная, теплая погода, местами по стране прошли дожди. Посмотрели, что пишут в соцсетях любители тихой охоты: пошли осенние грибы или еще нет?

Судя по отчету грибников тг-канала “Грибы Беларуси”, много даров леса в Колодищах, что под Минском. Вот сколько грибов, если верить автору снимка, он собрал за полтора часа:

Фото: t.me/gribybelarus

То, что возле Минска грибы есть, подтвердил и другой участник группы. “Час хождения возле кольцевой”, -сказал он.

Фото: t.me/gribybelarus

А вот еще сколько собрали у национального аэропорта:

Фото: t.me/gribybelarus

Вот с под Нарочи (тоже Минская область):

Фото: t.me/gribybelarus

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А вот грибники из других областей, по крайней мере в этом паблике, успехами не хвастались.

Что касается участников группы во ВКонтакте “Грибы: Грибные войска Беларуси”, то онипожаловались, что в Полоцком районе (Витебская область) грибы хоть и есть, но в основном, червивые: “У 7 из 10 ножки полностью червивые”.

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

“Сушь несусветная, но мне повезло”, - рассказала жительница Барановичского района.

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

Есть грибы и в Воложинском районе (Минская область):

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

В TikTok видео с грибами, собранными в сентябре, увы, не много:

[link href=“https://www.tiktok.com/@rusalio?refer=embed” title=“@rusalio” target=“_blank” rel=“noopener”] @rusalio [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7274583473188539141?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Руслан” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Руслан [/link]

[link href=“https://www.tiktok.com/@rabbit868686?refer=embed” title=“@rabbit868686” target=“_blank” rel=“noopener”] @rabbit868686 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“логойск” target=“_blank” rel=“noopener”] #логойск [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B2023?refer=embed” title=“грибы2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибы2023 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“беларусь??” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь?? [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“вилейка” target=“_blank” rel=“noopener”] #вилейка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Nature-Sounds-Birds-6746135359127554050?refer=embed” title=”♬ Nature Sounds - Birds - Nature Recordings & Nature And Bird Sounds” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Nature Sounds - Birds - Nature Recordings & Nature And Bird Sounds [/link]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что под Минском нашли «язык рыцаря». Как выглядит этот редчайший гриб?

Под Минском нашли «язык рыцаря». Как выглядит этот редчайший гриб?