«Сумерки» по-белорусски» - В Сети оценили новую коллекцию Mark Formelle, вдохновленную Беловежской пущей

🎥 Видео

Опубликовано: 21.01.2025 11:25 , Обновлено: 21.01.2025

Белорусская компания Mark Formelle на днях выпустила новую капсульную коллекцию, вдохновленную красотами Беловежской пущи. Журналисты Telegraf.news узнали цены на атмосферные худи, свитшоты и футболки и посмотрели, какой отклик нашли новинки у интернет-пользователей.

Как пояснили журналистам Telegraf.news в компании Mark Formelle, центральным элементом новой капсулы бренда стали детализированные принты с изображением богатой фауны пущи - волков, лис, косуль и, конечно же, зубров, которых называют королями леса, символом и защитником Беловежской пущи.

“Коллекция сочетает в себе спокойствие леса, грацию и мощь его обитателей и становится напоминанием о том, что мы являемся частью природы, и наша задача — уважать и беречь её”, — пояснили в компании посыл, который скрывается за образами принтов и цветовой гаммой новой капсулы.





































В Instagram-аккаунте компании уже успели оценить “атмосферность” коллекции, причём моделей, представленных в промо-ролике, сравнили с кланом американских вампиров Калленов из популярной голливудской саги “Сумерки”.

“Сумерки по-белорусски”, - так и прокомментировал один из зрителей под видео.

Что по ценам?

Новая капсула “Беловежская пуща” уже поступила в магазины Mark Formelle, в том числе, в фирменный онлайн-магазин. В коллекции представлены как элементы для женщин и мужчин, так и детские варианты.

Вот цены на некоторые товары из новой коллекции:

мужские и женские футболки - от 29,99 до 39,99 рубля,

женские свитшоты - от 59,99 рубля,

мужское худи —от 84,99 рубля,

мужская толстовка - от 94,99 рубля,

детские футболки - от 13,99 рубля,

детские худи- от 39,99 рубля.

Mark Formelle выпустила одежду с картинами самого космического белорусского художника

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, Mark Formelle выпустил коллекцию, посвящённую Ельне, предложив белорусам окунуться в “инопланетную атмосферу” белорусского болота.

Mark Formelle предложила футболки и худи с «инопланетной атмосферой» белорусского болота. Что по ценам?