«Сумерки» по-белорусски» - В Сети оценили новую коллекцию Mark Formelle, вдохновленную Беловежской пущей
Белорусская компания Mark Formelle на днях выпустила новую капсульную коллекцию, вдохновленную красотами Беловежской пущи. Журналисты Telegraf.news узнали цены на атмосферные худи, свитшоты и футболки и посмотрели, какой отклик нашли новинки у интернет-пользователей.
Как пояснили журналистам Telegraf.news в компании Mark Formelle, центральным элементом новой капсулы бренда стали детализированные принты с изображением богатой фауны пущи - волков, лис, косуль и, конечно же, зубров, которых называют королями леса, символом и защитником Беловежской пущи.
“Коллекция сочетает в себе спокойствие леса, грацию и мощь его обитателей и становится напоминанием о том, что мы являемся частью природы, и наша задача — уважать и беречь её”, — пояснили в компании посыл, который скрывается за образами принтов и цветовой гаммой новой капсулы.
В Instagram-аккаунте компании уже успели оценить “атмосферность” коллекции, причём моделей, представленных в промо-ролике, сравнили с кланом американских вампиров Калленов из популярной голливудской саги “Сумерки”.
“Сумерки по-белорусски”, - так и прокомментировал один из зрителей под видео.
Что по ценам?
Новая капсула “Беловежская пуща” уже поступила в магазины Mark Formelle, в том числе, в фирменный онлайн-магазин. В коллекции представлены как элементы для женщин и мужчин, так и детские варианты.
Вот цены на некоторые товары из новой коллекции:
- мужские и женские футболки - от 29,99 до 39,99 рубля,
- женские свитшоты - от 59,99 рубля,
- мужское худи —от 84,99 рубля,
- мужская толстовка - от 94,99 рубля,
- детские футболки - от 13,99 рубля,
- детские худи- от 39,99 рубля.
Mark Formelle выпустила одежду с картинами самого космического белорусского художника
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Mark Formelle предложила футболки и худи с «инопланетной атмосферой» белорусского болота. Что по ценам?