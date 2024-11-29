Mark Formelle предложила футболки и худи с «инопланетной атмосферой» белорусского болота. Что по ценам?
Белорусская компания Mark Formelle, специализирующаяся на одежде из трикотажа, на днях выпустила новую коллекцию, посвящённую Ельне. Посмотрели, с помощью каких "капсул" бренд предложил белорусам окунуться в "инопланетную атмосферу" белорусского болота и сколько стоят новинки.
Новая коллекция получила название “Планета El’nya” и, как заявили порталу Telegraf.news в компании Mark Formelle, при её создании дизайнеры вдохновлялись “уникальными и загадочными пейзажами самого знаменитого болота Беларуси” — Ельни.
[info_b]Ельня представляет собой один из крупнейших болотных массивов Беларуси, комплекс верховых и переходных болот с многочисленными озёрами. На его территории в 1968 году был создан республиканский заказник “Ельня”, который охватывает Миорский и Шарковщинский районы Витебской области. На данный момент под заказник отдано более 25 тыс. гектаров болот. Имеет международный статус Рамсарской территории, а также территории международного значения, важной для птиц и ключевой ботанической территории.[/info_b]
В капсульной коллекции представлены костюмы, худи, свитшоты и футболки для детей, женщин и мужчин, украшенные принтами парящих птиц, обителей Ельни. Дизайн одежды, как полагает производитель, отражает “космическую магию” и “инопланетную атмосферу” белорусского заказника и символизирует “единство с дикой природой”.
С таким же посылом была выбрана цветовая гамма коллекции:
- глубокий темно-зеленый цвет, по задумке создателей, символизирует землю, покрытую мхом,
- благородный серый - мистические туманы,
- изысканный синий - водные просторы,
- тёмно-красный - клюкву, которая растёт по осени на болотах.
Сколько стоит окунуться в “магию” белорусских болот?
Новая коллекция одежды уже поступила в магазины Mark Formelle, в том числе, в фирменный онлайн-магазин. Цены на новую коллекцию остались в обычном диапазоне производителя:
- женская толстовка оверсайз обойдётся в 79,99рубля,
- мужское худи - в 99,99 рубля, женское -
- мужские брюки - 84,99 рубля,
- женские брюки - 59,99 рубля,
- детские свитшоты - 32,99 - 34,99 рубля,
- футболки - от 17,99 рубля.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году на территории заказника Ельня произошёл серьёзный пожар, в результате которого часть уникального биотопа превратилось просто в пепелище.
Минлесхоз отчитался о ликвидации пожара на болоте Ельня. Вот как выглядит теперь уникальный заказник