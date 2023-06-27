Mark Formelle выпустила одежду с картинами самого космического белорусского художника

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Опубликовано: 27.06.2023 13:43 , Обновлено: 27.06.2023

Белорусский производитель одежды из трикотажа Mark Formelle совместно с Национальным художественным музеем выпустили лимитированную коллекцию с изображениями картин известных белорусских художников. Элементы картин Дроздовича, Хруцкого, Филипповича, Литвиновой из фондов музея перенесли на футболки, модные худи и даже носки и шопперы.

Новая коллекция - капсульная и рассчитана на всю семью. В ней представлены как женские и мужские, так и детские модели. Причём в компании анонсировали сразу два вида лимитированной коллекции - летний и осенний. Какие картины будут представлены на осеннем варианте, в компании решили пока держать в секрете, а вот летнюю коллекцию уже можно примерить в фирменных магазинах.

Так, среди картин, которые перенесли на одежду из летней коллекции Mark Formelle, оказался «Сатурнианский цикл» Язепа Дроздовича, пожалуй, самого космического белорусского художника.

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Также на предметах одежды из новой коллекции разместили натуралистичный натюрморт Ивана Хруцкого «Плоды и дыня».

Ярких красок однотонным футболкам придали картины Михаила Филипповича «На Купалу» и «Битва на Немиге» и «Цветение» Зои Литвиновой.

В Национальном художественном музее такую коллаборацию с популярным производителем молодёжной одежды назвали эффективным способом популяризации музейных фондов среди широкой аудитории, а в Mark Formelle - “поддержкой и популяризацией искусства”.

“Эта коллекция одежды – одна из самых красивых и необычных в истории Mark Formelle. И в нее заложен глубокий смысл: настоящее искусство не стареет – лишь меняется его восприятие”, - отметили в компании.

“Стоило только перенести известные полотна на ткани, как они заиграли по-новому – модно и современно. И даже ловишь себя на мысли, насколько актуально смотрятся картины, созданные несколько столетий назад. А ведь мы просто предложили примерять их на себя”, – добавили там.