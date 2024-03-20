Выпускницу столичного вуза обязали выплатить более 30 тысяч рублей. За что?

Опубликовано: 20.03.2024 12:11 , Обновлено: 20.03.2024

Прокурор Несвижского района подал иск на выпускницу Белорусского аграрного технического университета. Причиной стало нежелание девушки отрабатывать срок целевого распределения — 5 лет. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси.

В 2022 девушка окончила вуз по специальности «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве» и получила квалификацию инженера. Она училась по договору о целевой подготовке специалиста, который в 2017 году с ней заключил Несвижский райисполком. Согласно законодательству, девушка должна была отработать по специальности 5 лет.

После получения диплома белоруску направили в одно из сельхозпредприятий района, но на работу она так и не вышла. Затем последовало новое распределение, уже в Дзержинский район. Однако и там ситуация не сильно изменилась, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси.

Проработав несколько дней, девушка перестала выходить на работу, поскольку “разочаровалась в выбранной профессии”. Директор предприятия уволил её за прогулы без уважительных причин.

Впоследствии молодой специалист возместила государству деньги за обучение, правда, не все. Девушка отдала в казну 600 рублей, а ещё 32,5 тысяч рублей её обязали выплатить в суде. “Исковое заявление подано прокурором в интересах государства”, отметили в пресс-службе ведомства.

[info_b]Обязательный срок отработки по распределению для молодых специалистов, которые получили высшее образование на условиях целевой подготовки, составляет 5 лет. «Целевики», закончившие ссузы, обязаны отработать 3 года, а ПТУ — 2 года. [/info_b]

Основанием для прекращения целевого договора являются возникшие медицинские противопоказания к работе, ликвидация организации-заказчика, либо досрочное прекращение учёбы по обстоятельствам, которые не зависят от студента и учреждения образования, рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси.

Ранее Телеграф писал, что у белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в 2024 году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Дело в том, что Министерство образования Беларуси расширило перечень специальностей, на которые можно поступать, не проходя вступительные испытания.

Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69