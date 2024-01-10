"Странный циклон" — Синоптики предупредили белорусов о ветре до 72 км/ч. Когда вернутся сильные морозы?

Опубликовано: 10.01.2024 13:11 , Обновлено: 10.01.2024

После сильных морозов в Беларуси немного потеплело. Однако, судя по новому прогнозу, в некоторые районы должен вернутся холод. Плюс ко всему, в стране усилится ветер. Что еще ждать от погоды в ближайшие дни — с 11 по 13 января?

“Странный перевернутый циклон”

Так, по данным телеграм-канала о погоде в Беларуси @nadvorie, уже к вечеру 10 января “атмосфера над Беларусью вновь окажется втянутой в циркуляцию очередного странного перевёрнутого циклона, который пронырнёт с севера РФ на нижнюю Волгу”.

Согласно прогнозу, вечером Беларусь “попадет в зону тёплого фронта этого циклона, а потом до завтрашнего дня будет находиться в его тёплом сектор”. Однако, в среду начнет усилятся северный ветер.

Однако после обеда 11 января на территорию страны “с севера будет смещаться холодный фронт этого циклона”.

“Снег и метель, местами сильные. За фронтом к ночи четверга температура понизится до -2..-4°, по северу до -8..-12°”, — подчеркнули в тг-канале.

Оранжевый уровень опасности

Тем временем Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 11 января. Все из-за сильного ветра и гололедицы. Это коснется большей части территории страны, а также Минска.

Порывы ветра, по словам специалистов, могут достигать 15-20 м/с (54-72 км/ч).

В Белгидромете сообщили, что в четверг 11 января на погоду в Беларуси повлияют “атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Белого моря на Среднюю Волгу”. Ночью и днем ожидают осадки — снег, мокрый снег, дождь, а в некоторых районах — метель. Кроме того, слабые туман и гололед..

Что касается температуры, то ночью она составит -4..+1°С, днём -2..+2°С. Но во второй половине дня “ожидается понижение температуры воздуха до -10°С”.

В пятницу 12 января придут “неустойчивые холодные воздушные массы северных широт, днем по западу Беларуси скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря”. Местами по стране должен пройти кратковременный снег, днем по западу страны ожидается мокрый снег, слабый гололед.

Ветер ночью северный, днем неустойчивый умеренный, ночью порывистый.

Температура воздуха ночью -8..-14°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -17°С. Днем -5..-12°С. Хотя в западных районах Беларуси она составит -2..-4°С.

Как сообщили синоптики Белгидромета, в субботу 13 января “ночью сохранится влияние фронтальной системы, смещающегося на Украину”. Днем же погоду сформирует “неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы, в западных районах страны сохранится влияния более теплой воздушной массы”.

Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет снег, мокрый снег.

Температура ночью будет от -4°С по юго-западу до -18°С по северо-востоку страны. Днем -6..-13°С, в западных районах Беларуси -1..-5°С.

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