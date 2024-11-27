Столичное ЖКХ перевели на усиленный режим и отправили по домам минчан. Зачем?

Опубликовано: 27.11.2024 11:56 , Обновлено: 27.11.2024

Сотрудников Минского городского жилищного хозяйства 27 ноября перевели на работу в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Хозслужбы не только вывели улицы дополнительные силы для расчистки выпавшего снега, но и пообещали отправить часть сотрудников с "инспекциями" по жилым домам минчан.

В официальном Telegram-канале столичного ЖКХ отчитались, что на расчистку улиц от снега готовы отправить 105 единиц спецсредств малой механизации - райдеров, мотоблоков и снегоуборщиков и 68 тракторов с щётками. Городские улицы посыпать солепесчаной смесью будут ещё два спецразбрасывателя, а для вывоза снега подготовили 13 погрузчиков.

Дворников вооружили тысячами лопат и скребков, а ящики на придомовых территориях заранее заполнили пескосоляной смесью.

Что же до инспекций по домам, то в ЖКХ пояснили, что их будут проводить в случае обильных снегопадов. Специалисты будут осматривать жилые дома на предмет опасного скопления снега, образования наледи и сосулек на кровлях. В ЖКХ пообещали “оперативно принимать меры по их устранению”, а места этих работ огораживать сигнальной лентой, чтобы предупредить пешеходов о потенциальной опасности.

По данным предприятия, в Минске таким высотным работам перед новым зимним сезоном обучили 138 специалистов. Их распределили по 80 звеньям с рабочими по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, которые будут заниматься очисткой кровель.

“Снежные” рекомендации от ГАИ для водителей и пешеходов

Свои рекомендации в связи с обильными снегопадами 27 ноября дала и Госавтоинспекция. Поскольку температура держится в районе нуля, высока вероятность налипания мокрого снега и формирования гололедицы на дорогах, предупредили инспекторы.

Водителям в ГАИ рекомендовали сегодня, выезжая на дороги:

выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал;

не допускать резких маневров и непредсказуемого поведения, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков, закруглений дорог;

в обязательном порядке пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей.

Кроме того, инспекторы призвали и водителей, и пешеходов “сделать себя заметными на дороге” в условиях плохой видимости: первым - включить свет фар, вторым - надевать яркую одежду и фликеры.

“При переходе проезжей части следует быть предельно внимательными, смотреть по сторонам, начинать переход, только убедившись, что водители вас заметили и успели остановить транспортное средство”, - посоветовали в ГАИ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Белгидромет [link href=“https://pogoda.by/information/news/22680” target=“_blank” rel=“noopener”] выписал [/link] официальное предупреждение о «жёлтом» уровне опасности для всей страны из-за потенциально опасного гололеда. Кроме того, в Витебской, Могилёвской и Минской областях потенциальную опасность в этот день может представлять налипание мокрого снега.

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