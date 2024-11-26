Синоптики предупредили белорусов о приближении холодного фронта, который принесёт потепление. Как так?

📷 Фото

Опубликовано: 26.11.2024 15:31 , Обновлено: 26.11.2024

Синоптики предупредили белорусов о приближении холодного атмосферного фронта, смещающегося с юго-запада на северо-восток через территорию Республики. Вопреки логичным ожиданиям, принесёт этот фронт не очередную волну похолодания, а, наоборот, потепление. Специалисты объяснили, с чем связано такое противоречие.

По прогнозам специалистом тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, к границам Беларуси “холодный фронтец” подойдёт в ночь с 26 на 27 ноября. За этим холодным фронтом на территорию страны начнёт поступать более тёплый воздух. Эксперты пояснили, с чем связана такая кажущаяся нелогичная ситуация.

“Если посмотреть на картину в целом — на всю толщу атмосферы, то получается, что холодный воздух заключен лишь в тонком, соприкасающимся с подстилающей (где-то заснеженной) поверхностью слое, а с увеличением высоты температура повышается. Это видно на карте 2, где заливкой показана температура на уровне 850 гПа, что примерно соответствует высоте 1,5 км”, - рассказали специалисты, продемонстрировав две карты.









Специалисты назвали такую ситуацию “маскировкой инверсией” и предупредили, что сам фронт на этот раз “размытый”, поэтому осадков много не сулит.

“Этой ночью небольшие дожди и морось на западной половине страны. Завтра утром на восточной половине мокрый снег, переходящий в морось. За фронтом повышение температуры на востоке РБ до +1..+3°С; на западе днём до +3..+5°С”, - дали свой прогноз авторы канала.

В свою очередь Белгидромет на среду, 27 ноября, выписал официальное предупреждение о “жёлтом” уровне опасности для всей страны из-за потенциально опасного гололеда. Кроме того, в Витебской, Могилёвской и Минской областях потенциальную опасность в этот день может представлять налипание мокрого снега.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 27 ноября 2024 года

В ведомстве также дали свой прогноз на ближайшие три дня, пообещав мокрый снег и кратковременные дожди на большей части территории страны, слабые туман и гололед, а также гололедицу на дорогах, умеренный ветер и следующую среднюю температуру:

в среду, 27 ноября, минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С (по востоку страны, соответственно -4..-9°С и -1..-4°С);

в четверг, 28 ноября, минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем -1..+6°С;

в пятницу, 29 ноября, минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем -1..+6°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные из-за снегопадов десятки населенных пунктов Могилёвской области остались без электричества. Вышли из строя и две котельные — в Хотимском и Краснопольском районе.

Десятки посёлков и деревень на Могилёвщине остались без электричества и тепла из-за снегопадов