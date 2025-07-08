Станет ещё дождливее? Синоптики пообещали белорусам тропические ночи, грозы с градом и не только из-за циклона Гэбриэла

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Опубликовано: 08.07.2025 13:41 , Обновлено: 08.07.2025

В ближайшие дни количество осадков в Беларуси может резко возрасти из-за надвигающегося со стороны Средиземного моря частного циклона, которому немецкие метеорологии дали имя Гэбриэл. При этом жара в ближайшее время не спадёт, предупредили специалисты, пообещав белорусам тропические ночи в добавок к грозам с градом, шквалистым ветром и не только.

Оранжевый уровень на 9 июня - каких “неблагоприятностей” ждать белорусам?

Не успела Брестская область отойти от вчерашнего шквала, приведшего к отключениям электричества, пожарам из-за ударов молний и повреждениям автомобилей и домов от поваленных ветром деревьев, как Белгидромет выписал новое оранжевое предупреждение. На этот раз столкнуться с неблагоприятными погодными явлениями в виде гроз, ливней и шквалистого ветра , судя по прогнозу, придётся всей Беларуси.

По расчётам Белгидромета, при грозах, которые ожидаются на большей части территории страны, шквалистое усиление ветра может достигать скорости в 15-20 м/с. Наиболее интенсивные дожди ожидаются ночью на Брестчине и Гродненщине, а днём - в Витебской и Могилёвской областях.

В дневные часы в Могилёвской и Гомельской областях к этим неблагоприятным явлениям добавится ещё и жара - воздух прогреется до +30.. +32°С.

Карта метеоопасностей Белгидромета на 9.07.2025

Кроме того, согласно оперативному прогнозу Белгидромета на ближайшие три дня, так называемые “тропические ночи” , когда минимальная температура воздуха ночью не опускается ниже +20°C , ожидают жителей восточных районов страны.

“По-серьезному мы ещё не начинали”

Авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, между тем, отметили, что несмотря на то, что минувшей ночью на некоторых метеостанциях страны было зафиксировано выпадение примерно или больше половины месячной нормы, “так-то по-серьезному мы ещё не начинали”.

“Ближайшие два–три дня в Беларуси будет много дождя. ECMWF, как и ICON видит образование второго циклона, который может оказаться даже дождливее первого, того, которого мы сегодня ждём к ночи. Второй тоже с юга, примерно из района Балкан”, - дали неблагоприятный по осадкам прогноз специалисты.









Их коллеги из Telegram-канала “Метеовайб”, в свою очередь, объяснили, что причиной зачастивших дождей стала обширная многоцентровая циклоническая депрессия Friedemann, сформировавшаяся над Генуэзским заливом. В рамках неё накануне оформился тот самый частный циклон Гэбриэл.

“И он с большими запасами средиземноморской влаги, интенсифицируясь, спешит в Беларусь. Уже ночью его фронтальные разделы окажут влияние на южную половину страны, где пройдут ливни и грозы, местами они будут сильными. Утром и днём, дожди, местами сильные, с грозами, а в отдельных районах с градом , распространятся на большую часть республики. Больше их будет по северу”, - предупредили специалисты.

Но “самое интересное”, по мнению экспертов, произойдёт во второй половине дня, когда к Беларуси подойдёт зона холодного фронта: вблизи точки окклюзии циклона, в Витебской области, согласно прогнозу швейцарской модели S4x4, будет высока вероятность образования дискретных суперячеек, в которых могут образоваться торнадо .

“Комплексный показатель риска формирования смерчей, significant tornado parameter (STP), прогнозируется на уровне 4-6 единиц, что говорит о высокой вероятности формирования торнадо!”, - заявили авторы канала.

Ранее Telegraf.news рассказал, что вечером 7 июля мощный шторм с ливнями и шквалистым ветром пронёсся по южным и юго-западным районам Беларуси. В соцсетях белорусы начали массово делиться видео с последствиями стихии, и, судя по этим кадрам, непогода успела натворить бед.

Жители Брестчины поделились видео шторма и последствий. Не все подписчики пожалели