Стало известно, куда перевели 3 тыс. белорусских студентов из закрывшихся частных вузов

Опубликовано: 25.07.2024 09:58 , Обновлено: 25.07.2024

Стало известно, куда перевели студентов Университета права и социально-информационных технологий (БИП) и Института предпринимательской деятельности, которые в начале лета объявили о своём закрытии с 1 сентября 2024 года. Сообщается, что заявления на отчисление и перевод в другие вузы пришлось писать более 3 тыс. студентам.

О судьбе студентов закрывшихся частных вузов рассказали в эфире гостелеканала “Беларусь-1”. Там заявили, что Министерству образования пришлось “принимать меры, чтобы обеспечить соблюдение законных интересов обучающихся”. В частности, в государственные вузы были направлены ведомственные письма с рекомендациями “рассмотреть возможность перевода студентов”.

В результате, по информации гостелеканала, в Минске продолжить обучение студентам закрывшихся частных вузов предложили в БГПУ, БГУ, БГУИР и БГЭУ. Последний вуз, в частности, пообещал принять порядка 800 человек. Бывшим студентам филиалов БИП в Могилёве предложили продолжить обучение в Могилёвском государственном университете имени Кулешова, студентам гродненского филиала - в Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы.

Сообщается, что в настоящее время со студентами проводят собрания, при этом студентам разрешили самостоятельно выбирать место по своей специальности и, при желании, не переводиться в предложенные Министерством образования вузы. Централизованная передача личных дел студентов на новые места обучения, как ожидается, состоится в августе.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что помимо двух упомянутых выше вузов в новом учебном году не будет набора на первый курс и в Институт парламентаризма и предпринимательства. По словам его ректора Александра Горелика, Министерство образования не дало вузу разрешение на это, но о полном закрытии учреждения пока не идёт.

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