Стало известно, когда заработают ёлочные базары в Минске

Опубликовано: 05.12.2025 14:17 , Обновлено: 05.12.2025

Столичные власти определились с датой, когда в Минске массово заработают ёлочные базары. Всего под ёлочные базары выделили 32 отдельные площадки, но торговые точки, где можно будет купить живую лесную красавицу, пообещали обустроить почти у всех торговых центров города.

Минчанам, которые планируют устанавливать на Новый год живую, а не искусственную ёлку, придётся повременить ещё две недели. В пятницу, 5 декабря, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Элла Жовтко объявила, что ёлочные базары на землях общего пользования в Минске откроются только в понедельник, 22 декабря , сообщило агентство «Минск-Новости».

[inf]Со сроками открытия ёлочных базаров в других белорусских регионах - Брестской, Витебской, Гомельской областях - можно ознакомиться по ссылке. [/inf]

Жовтко пояснила, что под ёлочные базары в Минске отвели те площадки, которые были официально сданы через аукционные торги Минского городского центра недвижимости на пятилетнее использование. Одна из самых крупных площадок должна развернуться у Дворца спорта, но в целом практически у каждого торгового центра будет организована продажа живых елей, в том числе, для частных предпринимателей. С ними ещё заключают договоры.

Традиционно купить на ёлочном базаре можно будет не только ёлки, но и сосны, а также деревья в кадках, рождественские венки и букеты.

По данным «Минск-Новости», которое сослалось на МАРТ, цены в этом году будут в следующих диапазонах:

срубленные ели - от 7 до 40 рублей, в зависимости от высоты дерева,

в кадках - от 12 до 47 рублей,

венки и букеты - от 8 до 9 рублей.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии дали практические советы по выбору сладких подарков детям в Новому году. Чтобы не прогадать с качеством, покупателям посоветовали обращать внимание не только на дату изготовления и срок годности самих сладостей, но и на один специфический условный знак на упаковке.

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