Когда откроются ёлочные базары? Некоторые регионы Беларуси определились с датами

Опубликовано: 04.12.2025 16:18 , Обновлено: 04.12.2025

Региональные власти начали определяться с датами традиционных ёлочных базаров, где можно будет купить живое дерево. Обычно они повсеместно начинают работать в последнюю неделю декабря, но кое-где лесхозы откроют свои торговые точки чуть раньше - делаем пометки в календаре, чтобы не оставлять покупку главного символа праздника на последний день.

В числе первых решил открыть свои двери покупателям Витебский лесхоз . Там продажи живых елей, по информации портала sb.by, стартуют ещё 15 декабря . Фирменная торговая площадка заработает у административного здания Витебского лесхоза по улице Мира, 44 (работать будет ежедневно с 8:00 до 20:00), а также на площадках “Лесного домика” в Витебске, Орше и Полоцке.

А вот массовую торговлю живыми ёлками на районных рынках (Полоцкий, Смоленский и Южный рынки) и других городских площадках (в областном центре запланировано в общей сложности 15 точек) пообещали запустить с 20 декабря .

[inf]Цена ёлок от Витебского лесхоза везде будет одинаковой, но традиционно будет зависеть от высоты дерева:

до 1 м - 13,1 рубля,

до 2 м — 16,5 рубля,

до 3 м — за 24 рубля,

до 4 м — за 39,5 рубля.[/inf]

В Гомеле , согласно информации, опубликованной в официальном Tekegram-каналк председателя горисполкома Владимира Привалова, продавать живые ёлки массово начнут также с 20 декабря .

Первые ёлочные базары откроются на следующих площадках:

ул. Барыкина, 143 (прилегающая территория к магазину «Маяк»);

площадка на пересечении ул. Свиридова и ул. Чечерской (напротив ОПС № 38 по ул. Чечерской, 70а);

ул. Советской, 97 (прилегающая территория к магазину «Пятый элемент»);

ул. Царикова, 1 (прилегающая территория к магазину «Маяк»).

Ближе к Рождеству, 23 декабря, в городе откроют ещё пять дополнительных площадок:

пр. Космонавтов, 61А (у магазина «Дионис-18»);

по ул. Советской, 60 (у ОАО «Универмаг «Гомель»);

по ул. Мазурова, 79 (у магазина «Алми»);

пр. Речицкий, 61 (у ОАО «Торговый Дом «Речицкий»);

по ул. Ильича, 299 (у рынка «Черниговский»).

В Бресте областные власти определили сразу 11 основных торговых точек для организации ёлочных базаров. Они заработают с 17 декабря и будут открыты с 10:00 до 19:00 ежедневно. Адреса ёлочных базаров в городе:

ул. Гоголя, пересечение с ул. Куйбышева,

ул. Гоголя, пересечение с бульваром «Космонавтов»,

ул. Гоголя, пересечение с ул. Карбышева,

ул. Гоголя, пересечение с ул. Комсомольской,

ул. Гоголя, пересечение с ул. Советской,

ул. Кобринская, д.53,

ул. Волгоградская, д.19 (на территории рынка «Лагуна»),

ул. Пушкинская, у входа на «Брестский рынок»,

ул. Пушкинская от ул. Куйбышева в сторону ул. Карбышева,

ул. Сябровская, д.61/1,

ул. Московская, д.328 (рынок ЗАО «ЮНИФУД»).

Перед Рождеством, с 24 декабря, живые ёлки начнут продавать ещё в одной точке - по улице Адамковская, д.44А.

Брестский облисполком также определил места для ёлочных базаров в таких крупных городах региона, как Пинск, Барановичи, Берёза, Белоозерск, Ганцевичи, Дрогичин, Жабинка, Иваново, Ивацевичи, Каменец, Кобрин, Лунинец, Ляховичи, Малорита, Пружаны и Столин. В этих городах ёлочные базары заработают в 20-ых числах. С точными адресами торговых точек можно ознакомиться на сайте облисполкома по ссылке.

[inf]Напомним, что тем, кто решит “сэкономить” на живой ёлке и отправится за ней не на базар, а прямиком в лес, безо всяких разрешительных документов от лесхоза, грозит немалый штраф.

Рядового человека за незаконно срубленную ёлку могут оштрафовать на 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей). Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц штрафы традиционно выше - соответственно до 200 и до 300 базовых величин.[/inf]