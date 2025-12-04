Эпидемиологи посоветовали белорусам искать знак бокала на детских новогодних подарках

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Опубликовано: 04.12.2025 13:36 , Обновлено: 04.12.2025

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии дали практические советы по выбору сладких подарков детям в Новому году. Чтобы не прогадать с качеством, покупателям посоветовали обращать внимание не только на дату изготовления и срок годности самих сладостей, но и на один специфический условный знак на упаковке.

Наборы шоколадных конфет и прочих сладостей - один из самых популярных вариантов сладкого подарка под ёлку. Их ассортимент в магазинах перед Новым годом так велик, что сделать выбор бывает не просто даже взрослым. Но именно взрослые должны в этом вопросе сохранять хладнокровие и ориентироваться не столько на яркую, привлекательную упаковку, а на качество содержимого.

Впрочем, оценить само содержание в случае с набором бывает не так уж и просто: коробку не вскроешь, так что приходится ориентироваться на этикетку и доверять производителю. Но хороший производитель в этом деле всегда на стороне покупателя - он делает всё, чтобы облегчить выбор и даёт исчерпывающую информацию о содержании подарка на этикетке, главное, уметь её правильно читать.

На какую информацию обращать внимание на упаковке подарка?

При выборе подарка в первую очередь следует изучить маркировку. В обязательном порядке на этикетке должны указываться не только общая масса кондитерских изделий и состав набора с указанием названий и количества каждого вида сладостей, но и название и контакты их изготовителя, а также предприятия-фасовщика. Как и на других продуктах питания, на этикетке также должна быть указана дата изготовления, дата фасовки, срок годности, условия хранения, сведения о пищевой ценности.

Также столичные эпидемиологи посоветовали искать на упаковках два условных знака. Первый - это единый знак обращения продукции на рынке Таможенного союза. Он выглядит как сочетание трёх заглавных букв ЕАС, выполненных с прямыми углами, образующими квадрат. Эта маркировка гарантирует, что данная продукция прошла все обязательные контрольные процедуры и соответствует требованиям безопасности и качества технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Второй условный знак - в виде бокала и вилки. Он говорит о том, что товар изготовлен из безопасного материала и может контактировать с пищевыми продуктами.

Поскольку очень часто внутри подарочного набора помимо кондитерских изделий может находиться ещё игрушка, она также должна соответствовать всем критериям безопасности - производитель обязан указать на этикетке всё ту же информацию, что и для конфет. Сама игрушка должна быть завёрнута в отдельную упаковку, которая также должна быть предназначена для контакта с пищевыми продуктами.

А что с содержимым?

Касательно содержимого подарочных наборов, специалисты также дали несколько советов. В частности, выбирая подарок для маленьких детей, они посоветовали обращать особое внимание на материалы, из которых сделаны игрушечные дополнения к сладостям. Так, игрушки из натурального меха или кожи малышам не подойдут - эти материалы считаются сильно аллергенными.

Кроме того, в наборах для малышей не должны быть игрушки из стекла и других бьющихся материалов, в них не должно быть мелких деталей, которые могут навредить малышу.

Что касается самих сладостей, то специалисты рекомендуют даже в праздник отдавать предпочтение более полезным из них. Натуральный шоколад, вафельные конфеты, желейки или суфле будут лучше карамелек, пряники и бисквитное или галетное печенье - лучше сдобы, мягкий ирис, пастила, зефир и фруктовый мармелад также считаются более полезным вариантом.

А вот чего точно не должно быть в составе детских сладостей:

усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249),

синтетических красителей (азорубин Е122, желтый хинолиновый Е 104, желтый «солнечный закат» FCF Е 110, красный очаровательный АС Е129, понсо 4R Е124, тартразин Е 102),

гидрогенизированных масел и жиров (трансжиры),

натурального кофе,

кондитерского алкоголя (содержание более 0,5% этанола считается недопустимым в детской кондитерке).

[inf]В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии также посоветовали отдавать предпочтение заводским наборам. Дело в том, что на заводах в общую упаковку обычно попадают конфеты и шоколад из одной партии, с близкой датой изготовления, следовательно, у всех конфет в упаковке будет один срок годности.[/inf]

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