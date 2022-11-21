Стало известно, как белорусские синоптики предсказывают погоду с точностью 96–98%

Опубликовано: 21.11.2022 17:42 , Обновлено: 21.11.2022

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал в эфире ОНТ, что прогнозы белорусских синоптиков подтверждаются на уровне 96–98%. Речь идёт именно о суточных данных.

“Сейчас оправдываемость суточных прогнозов погоды составляет 96–98%, трехсуточных — 96–97%, недельных — 95%. Это довольно высокий процент. Один из лучших на постсоветском пространстве”, – похвалился министр природных ресурсов.

В то же время, чиновник пожаловался на санкции, которые мешают получать данные от западных центров.

“На сегодня мы не можем получить информацию от Европейской организации спутниковой метеорологии, от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Наши прибалтийские соседи в одностороннем порядке прекратили обмениваться метеорологической информацией. Однако это не повлияло на качество наших прогнозов, они остаются достаточно высокими”, - рассказал он.

А в белорусском тг-канале Nadvorie [link href=“https://t.me/nadvorie” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказали [/link], что в основе прогнозов белорусских специалистов-синоптиков последние 15 лет “лежат результаты вычислений мировых прогностических центров”. Среди них: ECMWF (европейский центр среднесрочных прогнозов), ICON (Набор моделей, созданных немецкой национальной метеорологической службой DWD), GFS (система глобального прогнозирования, США).

“И нет никакой тайны, что последние лет 15 (с тех пор, как Белгидромет использует качественные зарубежные данные) процент оправдываемости суточных прогнозов увеличился и находится примерно на одном и том же (94-98%) уровне”, - сообщило Nadvorie.

Ранее Телеграф сообщил, что на 21 ноября синоптики объявили в Беларуси штормовое предупреждение. ГАИ и МЧС сообщили жителям об опасностях.

Штормовое предупреждение объявили в Беларуси на 21 ноября