Штормовое предупреждение объявили в Беларуси на 21 ноября

Опубликовано: 21.11.2022 10:55 , Обновлено: 21.11.2022

На 21 ноября синоптики объявили в Беларуси штормовое предупреждение. ГАИ и МЧС сообщили жителям об опасностях.

О штормовом предупреждении сообщили на госелеканале «Беларусь 1».

Как рассказали специалисты Белгидромета, в понедельник будет преобладать облачная погода. По всей республике пройдет снег и мокрый снег. Но вечером по юго-востоку может пойти и дождь.

Также 21 ноября по стране сохранится гололедица.

Температура воздуха составит от -5 до +1°С.

Во вторник 22 ноября, преимущественно в восточных и центральных районах страны также пообещали снег, мокрый снег. Ночью и утром по востоку сильный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.

23 ноября преимущественно без осадков, лишь в ночные и утренние часы местами по северо-востоку страны кратковременный снег. Температура воздуха от -10°С ночью до +2°С днем

Спасатели предупредили белорусов: в эти дни возможны:

затруднение движения транспорта;

увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий;

повышение риска травматизма.

Кстати, ранее Телеграф писал, что в Гомеле 19 ноября маршрутный транспорт столкнулся с проблемами из-за снега на улицах областного центра. Несмотря на прогноз Белгидромета, в Гомеле снег выпал неожиданно. На некоторых нерасчищенных улицах автобусы не могли ехать. А пассажирам пришлось их даже толкать.

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