"Сравнимо с сельским хозяйством" - В Минлесхозе ответили белорусам почему вырубают лес

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Опубликовано: 15.07.2025 09:13 , Обновлено: 15.07.2025

В Министерстве лесного хозяйства ответили на жалобы некоторых белорусов на массовую вырубку леса. В ведомстве сравнили свою работу с сельским хозяйством, но указали на одно существенное различие.

В официальном TikTok-аккаунте Минлесхоза выложили ролик, который стал ответом на другое видео, автор которого пожаловалась на массовую вырубку деревьев. Женщина назвала вырубку делового леса “безобразием”, посетовав на то, что вместе с лесом “уничтожаются грибные места”, привычные жителям близлежащих деревень.

Сергей Ивашкевич, директор Глусского лесхоза, который и оказался в центре внимания по воле одной из пользовательниц видеоплатформы, записал свой ответ прямо “с места событий”.

Он пояснил, что деревьям на показанном в ролике участке уже 103 года, а значит, насаждение “уже давно достигло возраста рубки”, поэтому лесхоз начал там заготавливать древесину, пока она “не потеряла деловые качества”.

“Грубо говоря, лесное хозяйство сравнимо с сельским хозяйством. Но есть одно “но”. Сельхозорганизации собирают один раз в год урожай, а лес - по достижению возраста спелости”, - отметил Ивашкевич.

Впрочем, судя по комментариям, поводом для беспокойства остаётся не столько сам факт вырубки, сколько то, в каком состоянии остаются после вырубки делянки.

“Пугает не просто вырубка, а то что остается после неё”, - отметил один из комментаторов.

Некоторые предложили разрешить местным свободно разбирать валежник на лесосеках, а также в обязательном порядке убирать ветки и кору деревьев, которые являются “рассадником вредителей”, пуская их на топливные брикеты.

Ивашкевич, в свою очередь, заявил, что полученную с данного участка древесину планируют пустить на производство домокомплектов для белорусов, а на месте вырубки уже запланированы компенсационные посадки.

“Согласно лесоустроительного проекта, новый лес на данном участке будет создан весной 2026 года ”, - заявил глава Глусского лесхоза.

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