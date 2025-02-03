Совмин запланировал изменить Трудовой кодекс и внести поправки в ПДД Беларуси. Когда?

Опубликовано: 03.02.2025 12:01 , Обновлено: 03.02.2025

Совет министров Беларуси утвердил подробный план подготовки законопроектов, которые правительство немерено рассмотреть в течение 2025 года. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, изменения каких ключевых законодательных актов ждут белорусов до конца этого года.

Перечень законопроектов и проектов указов президента, которые республиканские органы государственного управления планируют внести на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания или Совета министров в 2025 году, утверждён правительственным постановлением №54, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 1 февраля.

Помимо стандартных знаковых законопроектов, которые рассматриваются и утверждаются правительством ежегодно (например, о республиканском бюджете на будущий год или о бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2026 год), оказались в списке и изменения ключевых кодексов, которые регулируют важные аспекты жизни многих белорусов. Так, в планах правительства на осень фигурируют изменения двух законодательных актов в сфере труда и занятости населения. По инициативе Минтруда и соцзащиты и Национального центра законодательства и правовой информации (НЦЗПИ) планируется внести изменения в Трудовой кодекс Беларуси (в ноябре ) и в действующий Закон “Об охране труда” (в октябре ).

В июне Минюст и МВД совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Комитетом государственного контроля также планируют передать на рассмотрение правительства изменения кодексов по вопросам административной ответственности. Ранее Telegraf.news рассказывал, что данным законопроектом, в частности, пересматривается ответственность почти по 100 статьям Уголовного кодекса (УК) и Кодекса об административной ответственности (КоАП) Беларуси.

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А уже в марте МВД планирует вынести на обсуждение указ президента, которые предполагает корректировку Указа президента от 28 ноября 2005 г. №551 “О мерах по повышению безопасности дорожного движения”. Telegraf.news рассказывал об этом документе на этапе общественного обсуждения. Тогда ведомство предложило внести изменения в Правила дорожного движения (ПДД) Беларуси, в частности, предложив велосипедистам снова спешиваться перед пересечением проезжей части.

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Из других значимых законопроектов, которые внесены в планы белорусского правительства, можно отметить следующие: