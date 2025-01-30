Депутаты одобрили пересмотр санкций почти по 100 статьям УК и КоАП Беларуси. Кого предложили не сажать в тюрьму?

Опубликовано: 30.01.2025 14:24 , Обновлено: 30.01.2025

В Беларуси 30 января на заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва одобрили законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Документ пересматривает ответственность почти по 100 статьям Уголовного кодекса (УК) и Кодекса об административной ответственности (КоАП) Беларуси.

В частности, согласно законопроекту, более 70 составов преступлений дополнены такими альтернативными видами наказания, как штраф, арест, исправительные работы и ограничение свободы. Среди них пересмотрены 22 статьи, которые сейчас предусматривают исключительно ответственность в виде лишения свободы, передало госагенство БЕЛТА.

Законопроект предлагает не применять лишение свободы к следующим категориям граждан:

женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей до 14 лет или детей-инвалидов,

к несовершеннолетним и инвалидам I группы.

Уточняется, что в случае окончательного утверждения этого законопроекта, это правило будет применимо, если преступление совершено впервые и не связано с посягательством на жизнь и здоровье или экстремизмом.

Перечень уголовных преступлений, совершенных гражданами Беларуси за рубежом, законопроектом дополнен преступлениями террористической направленности.

По ряду экономических преступлений предусматриваются более мягкие наказания, а также внесены изменения в статьи, касающиеся незаконного оборота наркотиков. Так, ответственность за за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК РБ) дополнена альтернативными видами наказания в виде ареста и ограничения свободы.

Законопроект предусматривает возможность рассмотрения судом возможность условно-досрочного освобождения осужденного от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким наказанием по ходатайству осужденного или его адвоката.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Александр Лукашенко внёс в Палату представителей законопроект “Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности”, в котором предложил смягчить наказания по 65 статьям. В пресс-службе президента сообщили, что их дополнили “альтернативными видами”, среди которых, например, арест и ограничение свободы.

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Также Telegraf.news сообщал о том, что в рамках законопроекта “Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности” среди прочих нововведений предлагается изменить статью 33 Уголовного кодекса (УК), она перечисляет преступления, ответственность за которые появляется по требованию.

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