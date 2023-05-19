До 57 рублей за зуб. Минздрав поднял тарифы на стоматологические услуги

Опубликовано: 19.05.2023 09:11 , Обновлено: 19.05.2023

Министерство здравоохранения Беларуси объявило об изменении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги, как ортопедические, так и зуботехнические.

Постановлением Минздрава были определены новые тарифы на следующие услуги:

общие стоматологические услуги

услуги ортопедической стоматологии

зуботехнические работы

лучевую диагностику

Новые тарифы начнут действовать уже сегодня, 19 мая, поскольку постановление Минзрава было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Стоимость основных услуг изменилась несущественно. Так, первичное обследование у стоматолога теперь стоит 5,66 рубля (ранее - 4,36 рубля), а обследование и консультация у врача-специалиста - 8,37 рубля (раньше - 6,44 рубля). За установку временной пломбы теперь придётся заплатить 1,35 рубля вместо 1,04 рубля.

Не изменились при этом тарифы на лучевую диагностику, то есть стоимость рентгеновских снимков.

При этом тарифы по отдельным позициям ортопедической стоматологии выросли достаточно существенно. Так, изготовление одной временной коронки теперь стоит 11,21 рубля за манипуляцию (прежняя цена - 8,63 рубля), одного временного зуба - 14,05 рубля (раньше - 10,81 рубля), коронки из металлокерамики с художественным оформлением

54,08 рубля (раньше - 46,01 рубля).

Дороже всего, судя по перечню Минздрава, обойдётся искусственный зуб из металлокерамики с художественным оформлением. Тариф на его изготовление установлен на уровне 57,59 рубля.

[info_b]С новыми предельными тарифами на услуги стоматологии можно ознакомиться тут.[/info_b]

Отметим, что сами тарифы - это не окончательная сумма, которую придётся заплатить после похода к платному стоматологу. Как правило, в итоговом чеке отдельно прописывают стоимость материалов, затраченных на изготовление того или иного протеза или пломбы. Кроме того, цена похода к стоматологу - это сумма услуг самого врача, расходных материалов, а не только стоимость самих манипуляций.