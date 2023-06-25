В Беларуси подняли цены на услуги стоматологов. Врач рассказал, что подорожало на 30%

Опубликовано: 25.06.2023 10:03 , Обновлено: 25.06.2023

Стоматологические поликлиники Беларуси подняли цены на свои услуги после того, как Министерство здравоохранения обновило предельные максимальные тарифы. Главный врач 14-ой городской стоматологической поликлиники Сергей Кулик на днях рассказал, что в результате подорожало на 30%, а что по цене осталось неизменным.

В интервью агентству «Минск-Новости» врач объяснил, что по регулируемым тарифам сегодня в Беларуси устанавливаются цены на три вида стоматологических услуг - ортопедическую стоматологию, зуботехнические работы и рентгенодиагностику.

“Например, стоимость консультации в некоторых государственных клиниках без учета цены за расходные материалы составляла порядка 3,76 рублей. Это и есть предельный максимальный тариф, который был до подорожания. Если прибавим к этой сумме положенные 30%, получится, что стоимость возросла примерно на 1,13 рубля. А это значит, не все так критично”, - пояснил Сергей Кулик.

При этом, по его словам, цены на терапевтическую и хирургическую стоматологию, а также услуги ортодонтов государством не регулируются, поэтому цены на них увеличиваться на 30% не будут.

Главврач 14-ой городской стоматологической поликлиники также рассказал о результатах аналитики в его отдельно взятом учреждении. По его словам, после повышения тарифов стоимость услуг ортопедов и зуботехнических работ выросла не на 30, а на 11%.

Кулик также отметил, что “никакого санкционного влияния” белорусская стоматология в последнее время не испытала, логистические пути поставок иностранных материалов были перестроены, чтобы обеспечить наличие всего необходимого для работы стоматологов, а качество стоматологических услуг “осталось на прежнем уровне”.

Он также рассказал о том, что белорусское госпредприятие “Медтехноцентр” недавно освоило выпуск стоматологических установок, которые “работают не хуже зарубежных аналогов”. Помимо 14-ой городской стоматологической поликлинике такими установками белорусского производства оснастили и другие поликлиники города, а также детский клинический центр по стоматологии в Минске.

До 57 рублей за зуб. Минздрав поднял тарифы на стоматологические услуги

Напомним, предельные максимальные тарифы на стоматологические услуги, как ортопедические, так и зуботехнические, Министерство здравоохранения Беларуси подняло 19 мая. Неизменными остались лишь тарифы на лучевую диагностику, то есть стоимость рентгеновских снимков.