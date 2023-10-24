Чиновники пожаловались на «недобросовестных пациентов» и призвали белорусов не звонить в Минздрав. А куда?

Опубликовано: 24.10.2023 16:24 , Обновлено: 24.10.2023

Врачи и чиновники в ходе кругло стола обсудили особенности работы медицинских учреждений в период обострения сезонных заболеваний и пожаловались на "недобросовестных пациентов". В частности, первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Зиновий Гозман призвал пациентов не обращаться при первых же спорных вопросах в Минздрав, а решать проблему на уровне руководства медицинского учреждения.

Как отметили участники круглого стола, собравшиеся в рамках проекта агентства БелТА “Страна говорит”, спорные вопросы у пациентов нередко возникают при оформлении листков нетрудоспособности. По словам Гозмана, если пациент чувствует себя нездоровым, а врач отказывается выписывать листок нетрудоспособности, ему следует обращаться к заведующему отделением или к зaместителю глaвного врaчa поликлиники по медицинской части.

“У нас часто пациенты пишут сразу в Министерство здравоохранения. А вопрос решается очень просто. Заведующие отделением - это наиболее квалифицированные врачи, которые разрешают такие ситуации”, - пояснил чиновник.

В свою очередь главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий отметил, что основанием для выдачи больничного могут быть не только повышенная температура, но и общее недомогание, проявляющееся такими внешним признаками, как слезотечение, заложенность носа, покраснение горла. Убеждение, что больничный в Беларуси открывают только пациентам с высокой температурой врач назвал мифом. По его словам, никаких инструкций поступать подобным образом у врачей не существует.

Но при этом, подчеркнул Карпицкий, “недобросовестных пациентов”, которые пытаются симулировать болезнь, врач может попросить измерить температуру.

В свою очередь главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко рекомендовал пациентам с высокой температурой не посещать поликлиники вовсе, а вызывать врача на дом, а в случае с острым течением заболевания - скорую медицинскую помощь.

Напомним, с 1 января 2024 года в Беларуси вступит в силу новый порядок расчёта больничных. В фонде соцзащиты пояснили, как именно начнут оплачивать больничные листы и кому положены 100% заработка на время болезни.

Кому 100% заработка, а кому нет? В Минтруда рассказали, как белорусам будут по-новому рассчитывать больничный