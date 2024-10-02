Совмин ужесточил правила размещения наружной рекламы в Беларуси

Опубликовано: 02.10.2024 12:09 , Обновлено: 02.10.2024

Совет министров Беларуси изменил правила выдачи разрешений на размещение наружной рекламы. Согласно постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, отныне органы власти могут аннулировать решение в ряде случаев.

Так, одно из нововведений заключается в том, чтобы запретить распространителям рекламы устанавливать специальные конструкции без пересогласования в радиусе 10 метров от точки, которая прописана в разрешении. Напомним, ранее это позволяли делать при условии, если рекламный щит “не создаёт угроз для безопасности”.

Второе изменение касается ситуации, когда госорганы требуют убрать те или иные конструкции для проведения ремонтных работ или, например, благоустройства территории. Так же речь идёт об организации мероприятий по случаю государственных праздников. И вот, если раньше владелец рекламного щита мог бесплатно без повторного конкурса по своему выбору получить новое место для размещения или же вернуться к старому, теперь этого сделать нельзя.

К слову, ранее мы писали, что в Беларуси вступили в силу изменения в закон «О рекламе». Согласно им, отныне нужно вносить в специальный реестр информацию обо всех, кто размещает рекламу в любой форме в Интернете. Новшества затронули не только СМИ и блогеров, но и обычных пользователей соцсетей.

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Помимо этого, власти Беларуси разрешили рекламу алкогольных напитков по радио и телевидению, что ранее было запрещено. Согласно нововведениям, время для размещения пропаганды пива, слабоалкогольных напитков, игорных заведений и азартных игр установили с 21:00 до 7:00.

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