В МАРТ предупредили, когда с белорусов потребуют оплатить налоги за Интернет-отзывы о кафе

Опубликовано: 09.07.2024 10:35 , Обновлено: 09.07.2024

В пятницу, 12 июля, в Беларуси вступят в силу изменения в закон «О рекламе», опубликованные 11 января 2024 года. Согласно им, теперь нужно вносить в специальный реестр информацию обо всех, кто размещает рекламу в любой форме в Интернете. Новшества затронут не только СМИ и блогеров, но и обычных пользователей соцсетей. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли объяснили, когда и за какие действия потребуют заплатить налоги.

В 2022 году в Беларуси появился специальный реестр рекламораспространителей, в котором нужно было регистрироваться всем, кто оказывал рекламные услуги в печатных СМИ, на радио и телевидении, а также в Интернете через сетевые издания. С 12 июля любой белорус, который оставит отзыв в соцсетях с указанием адреса кафе, гостиницы, парикмахерской и т.д., должен также зарегистрироваться в реестре МАРТ. Иначе это расценят как оказание незаконных рекламных услуг, с которых не платятся налоги.

“Оказание услуг по размещению (распространению) рекламы рекламораспространителем, не включённым в реестр, является незаконным и запрещается”, — подчеркнули в МАРТ.

[info_b]Под отзывом имеется в виду заметка, обзор, пост и, к примеру, истории в Instagram. При этом речь не идёт об отзывах на специальных сайтах учреждений. Другими словами, оставлять, например, мнение о частной клинике на её сайте можно, а давать отзыв в Instagram вместе с ссылкой на аккаунт — нельзя.[/info_b]

Проблем не возникнет, если материалы в Интернете не будут носить рекламный характер. Для этого в них должна отсутствовать контактная информация (например, адреса и телефоны, адреса сайтов или аккаунтов в соцсетях, ссылки на них). Другими словами, с 12 июля в Instagram и других социальных сетях нельзя отмечать понравившийся кофе или десерт в кафе — такие действия расценят как несанкционированную рекламу. При этом штраф грозит вам, а не владельцу кафе, которое вы отметили.

Кроме того, по новым правилам, все люди, попавшие в истории Instagram с геометкой, должны быть согласны на публикацию. Иначе нарушаются их конституционные права, и за это могут привлечь к уголовной ответственности. Например, по статье 203 УК РБ («Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных наказываются общественными работами или штрафом, или арестом, или ограничением/ лишением свободы на срок до двух лет»). Этот нюанс также относится не только к блогерам, но и к обычным пользователям соцсетей.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко подписал документ “Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей”. Ожидается, что с 1 января 2025 года некоторые категории белорусов будут получать повышенные выплаты. Кроме того, власти пообещали усилить контроль над теми, кто использует социальные пособия не по назначению.

В Беларуси увеличили пособия по беременности и родам, но не для всех. Когда вступят в силу?