"Через 3 часа после заселения" — Белорусов обязали с 7 июля сообщать в милицию об иностранцах, которым сдали квартиры

Опубликовано: 05.07.2024 20:58 , Обновлено: 05.07.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что с 7 июля в вступают в силу изменения в Закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства". Отныне юридические и физические лица, в том числе ИП, при сдаче помещений жителям других государств обязаны сообщать об этом в милицию.

В ведомстве объяснили, что с 7 июля при сдаче в аренду жилых помещений, комнат в агроэкоусадьбах, садовых домиков и дач, а также бизнес-апартаментов владельцы должны сообщить об иностранных гостях в ближайший отдел милиции. Сделать это необходимо не позднее, чем через 3 часа после заселения.

Однако отчитываться в МВД нужно не о всех иностранных постояльцах. Под исключение попали члены официальных делегаций, главы и сотрудники дипломатических представительств и консульств, члены экипажей гражданских воздушных судов международных авиалиний, бригад поездов международного железнодорожного сообщения, водители, перевозящие грузы и пассажиров в международном сообщении и не только.

В МВД обратили внимание, что в противном случае владельцам жилых помещений грозит штраф в размере до 20 БВ (800 белорусских рублей). Поэтому, чтобы нарваться на неприятности, в милиции посоветовали соблюдать установленные законодательством сроки.

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