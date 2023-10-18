Совмин предложил запретить некоторым белорусам выгуливать собак. Кого коснется?

Опубликовано: 18.10.2023 10:59 , Обновлено: 18.10.2023

В проекте закона "Об ответственном обращении с животными", принятого на прошлой неделе Палатой представителей в первом чтении, Совет министров Беларуси предложил изменить условия выгула домашних питомцев. Некоторым категориям белорусов выгуливать собак предложили вовсе запретить, а для остальных прописали, как именно и где можно это делать.

В законопроекте, который выложили в свободный доступ на Национальном интернет-портале, чётко прописали, что теперь будет пониматься под выгулом животного (ранее в белорусских нормативных актах это понятие не было чётко определено).

[info_b]“Выгул животного – временное нахождение животного в присутствии его владельца на открытом воздухе вне места постоянного нахождения животного в целях удовлетворения его физиологических потребностей”, - значится в документе.[/info_b]

В правилах выгула животных, которые Совмин предложил закрепить на законодательном уровне, указано, что выгуливать домашних питомцев белорусы обязаны будут “при условии обеспечения владельцем безопасности других животных и физических лиц, а также защиты имущества юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, государственного имущества от нанесения вреда”.

Полный запрет на выгул животных предложили ввести для следующей категории белорусов:

физическими лицами в состоянии алкогольного опьянения, состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, и опасных собак предложили запретить гражданам:

признанным недееспособными;

младше 18 лет (за исключением тех, кого по закону признали дееспособными в полном объеме);

которые находятся под диспансерным психиатрическим наблюдением;

с судимостью по статье 3391 Уголовного кодекса Республики Беларусь (“Жестокое обращение с животным”);

подвергавшимся административному взысканию за правонарушения, предусмотренные некоторыми статьями Кодекса об административных правонарушениях.

Авторы законопроекта предложили оставить действующий запрет на выгул собак на детских площадках и в других общественных местах и объектах, но прописали три исключения, когда присутствие собак там допустимо:

при проведении выставок,

во время спортивных соревнований с участием животных,

при выполнения должностными лицами государственных органов служебных обязанностей со служебными животными.

Ещё одно изменение касается условий выгула собак. Сейчас на поводке без намордника можно выгуливать щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке. В предложенном законе такое послабление предложили сделать для собак в возрасте до шести месяцев и собак ростом в холке до 40 сантиметров.

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Напомним, в этом законопроекте также предложено обязать белорусов поголовно чипировать всех домашних собак и кошек. Комментируя это предложение Совмина, представитель Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Козорез заявил, что безнадзорные животные – это «огромная проблема», как для охотничьих угодий в частности, так и для дикой природы в целом, а кошки и собаки “ущерб наносят огромнейший”.

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